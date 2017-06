Médicos cobram mais segurança

00:00 · 07.06.2017

Em discurso ontem na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Silvana Oliveira (PMDB) relatou ter participado de reunião do Sindicato dos Médicos do Ceará com a Secretaria de Segurança Pública, na qual foi tratada a necessidade de reforço na segurança dos profissionais de saúde nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nos hospitais públicos do Estado.

"A presidente do Sindicato, Mayra Pinheiro, me ligou e pediu que eu participasse com ela da reunião com o secretário André Costa. Fomos muito bem recebidos pelo secretário que, com toda presteza, nos atendeu quando levamos as reivindicações dos profissionais médicos que pedem segurança especial, uma vez que se sentem fragilizados, não só aqui na Grande Fortaleza, mas na Região Metropolitana e há inclusive vários casos no Interior", alertou.

Segundo Silvana, constantes ameaças, até de morte, preocupam o Sindicato dos Médicos e têm abalado instituições como a Associação Médica Cearense. A ideia inicial, continuou a peemedebista, era que as unidades de saúde fossem incluídas no programa Ceará Pacífico. "A gente não viu ser incluído como as escolas foram, quando o ideal seria essa inclusão", disse.

Já o secretário, conforme Silvana Oliveira, propôs que fossem alocados nas unidades de saúde os profissionais já aposentados que retornam à corporação, no Batalhão Patrimonial. "A sugestão é utilizar esse batalhão para fazer a segurança, saindo com um custo bem menor".

Ela relatou, ainda, que André Costa expôs preocupação com o número de policiais que fazem escolta de detentos no Instituto Dr. José Frota. "Ele solicitou apoio desta Casa, porque antigamente existiam enfermarias onde vários presos eram assistidos e a guarda era feita de forma coletiva. Diminuiria o contingente de profissionais para fazer a segurança desses presos".