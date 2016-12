Mandatos começam com reformas administrativas

00:00 · 30.12.2016

A partir do início de janeiro de 2017, os quatro deputados estaduais que renunciam hoje aos cargos na Assembleia Legislativa devem promover reformas administrativas à frente de municípios do Interior do Estado. Ao Diário do Nordeste, Ivo Gomes (PDT), Naumi Amorim (PMB), Laís Nunes (PMB) e Zé Ailton Brasil (PP) informaram que, empossados como gestores municipais, anunciarão medidas com o objetivo de enxugar a máquina pública para reduzir gastos diante do cenário de crise econômica nacional.

Como primeiro ato de gestão como prefeito de Sobral, Ivo Gomes encaminhará para a Câmara Municipal um projeto de Lei de reforma administrativa, reduzindo de 15 para 12 o número de secretarias na estrutura do governo. Com isso, o pedetista pretende economizar cerca de R$ 2,5 milhões por ano aos cofres do Município.

Feita a reforma, a Secretaria da Gestão e a Controladoria e Ouvidoria serão fundidas e vão ser transformadas na Secretaria da Ouvidoria, Controle Interno e Gestão. Haverá, também, junção da pasta da Cultura e do Turismo com a Secretaria do Esporte, que passará a ser a Secretaria da Cultura, Esporte, Lazer e Juventude.

A Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico terá nome e funções alteradas para Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, com absorção das atividades da Secretaria da Agricultura e Pecuária, que será extinta. De acordo com o projeto, serão extintos da estrutura do governo três cargos de secretários municipais e mais 20 cargos de secretários adjuntos e executivos, além de outros cargos comissionados.

Crato

Zé Ailton Brasil, eleito prefeito do Crato, segue na mesma linha do colega, e pretende reduzir de 20 para 13 o número de pastas de sua gestão, além de 30% dos cargos comissionados, bem como dos servidores temporários. "Ou fazemos esse enxugamento ou não teremos como pagar os servidores em dia. Esse é um dos nossos compromissos, e para termos esse pagamento em dia é preciso fazer isso", destacou.

Até o momento, o parlamentar se encontra em posse de um relatório parcial da atual gestão do Crato, e disse que somente em janeiro terá todo o teor da situação da Prefeitura que vai receber. No entanto, ele ressaltou que a Companhia de Água e Esgoto do Município está com débitos junto a Cogerh, INSS e Coelce, que chegam a quase R$ 6 milhões. Ainda segundo Zé Ailton Brasil, a Saúde segue sendo um dos maiores gargalos da cidade, com falta de medicamentos e insumos básicos para o bom atendimento da população.

Primeiro prefeito eleito em pleito de segundo turno em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, Naumi Amorim também quer enxugar a máquina pública do segundo município mais populoso do Estado. Dentre os problemas que ele espera enfrentar estão a situação da Saúde e a sujeira nos bairros da cidade. O parlamentar pretende extinguir "algumas" das 23 pastas da atual administração e focar no Turismo, cuja pasta deve ser implantada na praia do Cumbuco, visando incrementar o setor local.

Já a deputada Laís Nunes acredita que terá um ano difícil em Icó, para tentar colocar as contas em ordem. Ela tem reclamado da situação em que a atual gestão está deixando o Município e, assim como os demais colegas, tem uma preocupação maior com a situação da Saúde local, inclusive porque a cidade possui um hospital polo que atende a outros sete municípios. Nunes chegou a denunciar "desmonte" na administração atual.

Com a renúncia dos quatro parlamentares hoje, abre-se espaço para o ingresso e efetivação na Assembleia dos suplentes Fernando Hugo (PP), Dedé Teixeira (PT) e Rachel Marques (PT), pela coligação PRB, PT, PTB, PSL, PHS, PV, PSD, SD e PROS. Na vaga deixada por Zé Ailton Brasil entra Mário Hélio, atualmente no PDT, mas que disputou o pleito de 2014 pelo PMN, em coligação com PP e PTdoB.