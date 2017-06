Mais um dia sem sessão ordinária

00:00 · 10.06.2017

Nesta semana, os deputados estaduais do Ceará trabalharam somente dois dias na Assembleia Legislativa. Os parlamentares deixaram de comparecer ao Parlamento estadual na quinta e sexta-feira. Como nas segundas-feiras, regimentalmente, não há sessão, os trabalhos se concentraram na terça e na quarta-feira.

Na quinta, 15 deputados marcaram presença, não atingindo o quórum mínimo de 16. Já na sexta eram somente 12: Ferreira Aragão (PDT), Agenor Neto (PMDB), David Durand (PRB), Carlos Felipe (PCdoB), Silvana Oliveira (PMDB), Ely Aguiar (PSDC), Fernanda Pessoa (PR), Fernando Hugo (PP), Heitor Férrer (PSB), Lucílvio Girão (PP), Odilon Aguiar (PMB) e Roberto Mesquita (PSD).

O trabalho reduzido deve se repetir na próxima semana. Na quinta-feira, dia 15, é dia de Corpus Christi, portanto será feriado. Diante do que se viu nas últimas semanas, quando somaram-se quatro sextas consecutivas sem sessão na Assembleia em virtude da falta de deputados, dificilmente eles marcarão presença na Casa nos dois últimos dias da semana vindoura.

Roberto Mesquita foi o responsável por informar que não haveria sessão em decorrência da baixa presença no dia de ontem. Depois de fazer o anúncio, ele disse em entrevista ao Diário do Nordeste lamentar que esteja virando costume deputado não trabalhar nas sextas-feiras.

"Nós precisamos utilizar do Regimento, que manda a Mesa Diretora se reunir pelo menos uma vez por mês com o Colégio de Líderes para que possamos lavar a nossa roupa suja. Por que nesse momento, onde grandes discussões são feitas, o Brasil sendo passado a limpo, o Estado do Ceará tem por parte de seus chefes políticos denúncias que fazem os túmulos tremerem, e esse Parlamento foge dos debates?", questionou. "Isso é para causar vergonha e tristeza".

Ronerto Mesquita afirmou que já não se poderia manter o argumento falacioso de que o último dia da semana serve para deputados irem para as bases no Interior. "Quando nós aqui chegamos, aqui já fazia parte a sexta-feira como dia de serviço de trabalho, assim como para todos os brasileiros", disse.