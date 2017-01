Mais notícias de Política: TCM divulga datas de obrigações

00:00 · 18.01.2017

Gestões municipais

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) divulgou, ontem, o calendário anual de obrigações municipais. O documento contém mais de 80 itens que as prefeituras e câmaras devem seguir em 2017, como as datas para prestações de contas, e pode ser acessado no site do órgão.

Aumento da passagem

Oposição estuda decreto legislativo

Em reunião ontem, vereadores de oposição ao prefeito Roberto Cláudio (PDT) decidiram dar preferência a um decreto legislativo para tentar barrar o aumento da tarifa de ônibus na Capital. O projeto, porém, precisa ser aprovado no plenário da Câmara, onde o prefeito tem maioria.