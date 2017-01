Mais notícias de Política: Suplentes assinam termo de posse

00:00 · 11.01.2017

Câmara Municipal

Três suplentes assinaram ontem termo de posse para ocupar vagas de vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza. Dr. Eron (PP), Eliana Gomes (PCdoB) e Carlos Mesquita (Pros) farão juramento de lealdade às constituições estadual e federal e à Lei Orgânica do Município em fevereiro.

Em Fortaleza

TRE treina militares para biometria

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE) realiza treinamento com militares que trabalharão na coleta de dados para o cadastramento biométrico de eleitores de Fortaleza. O treinamento teórico e prático começou no último dia 9 e vai até esta sexta-feira (13).