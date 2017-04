Maia ganha apoio do PSB e defende candidatura no CE

00:00 · 24.01.2017

Com a presença de menos da metade da bancada cearense, o atual presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), participou de um jantar em Fortaleza, ontem, em busca de apoio à sua candidatura à Presidência da Casa. Apesar dos recentes questionamentos judiciais sobre sua impossibilidade de disputar a eleição, Maia diz que não há empecilho na legislação e segue visitando estados na tentativa de criar um amplo bloco de aliados. Na noite de ontem, o PSB confirmou apoio ao democrata. Maia também sinalizou avanços nas negociações com PT, PCdoB e PMDB. Ele anunciou, ainda, um ato com apoiadores nos próximos dias.

Pelo menos dez deputados cearenses foram ao jantar, embora 14 tenham confirmado presença anteriormente. A eles, Rodrigo Maia explicou como tem construído a candidatura e como pensa em conduzir os trabalhos na Câmara, caso seja eleito. Ele disse que garantirá tempo suficiente para que matérias polêmicas - como as reformas trabalhista e previdenciária - sejam debatidas com profundidade. "Esse é o principal pleito dos partidos. Vamos criar duas comissões especiais para discutir isso com muito cuidado", ressaltou.

Na ocasião, o parlamentar afirmou que, além das medidas para superar a crise econômica, a pauta de revisão do pacto federativo também deve ser prioritária. "Não é só a agenda econômica que será pautada. Queremos maior proximidade com governadores e prefeitos para colaborar com projetos voltados aos estados e municípios", declarou.

Insegurança jurídica

A candidatura de Rodrigo Maia à reeleição vem sendo questionada judicialmente, tendo em vista que a lei estabelece que o presidente eleito na sessão preparatória do primeiro ano não pode concorrer a um novo mandato. Na última sexta, uma liminar determinou a não candidatura de Maia, decisão que foi revertida ontem. Ele disse que a insegurança jurídica sobre a disputa não o preocupa, pois a legislação não trata do caso de um presidente no exercício de mandato suplementar. Para ele, a decisão sobre essa questão deverá ser tomada internamente, na Câmara.

Questionado se o fato de ser citado na Operação Lava-Jato o preocupa em relação à eleição da Câmara, Maia disse não ver problema em ser citado e que se defenderá em breve. "Provarei que a ilação é falsa", disse.

Acompanharam a coletiva os deputados Moses Rodrigues (PMDB), Raimundo Gomes de Matos (PSDB), Vaidon (PSDC) e Danilo Forte (PSB). A imprensa não pôde acompanhar o jantar. Conforme a assessoria de Danilo Forte, que organizou o jantar, compareceram, ainda, Macêdo (PP), Ronaldo Martins (PRB), Odorico Monteiro (PROS), Vitor Valim (PMDB), Cabo Sabino (PR) e Gorete Pereira (PR).