Lupi prega aliança entre PDT e PT

00:00 · 26.01.2017

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi veio à Capital para ato do MST na noite de ontem ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, em visita a Fortaleza, ontem, afirmou que o Partido dos Trabalhadores (PT) na Capital "tem que ter humildade e reconhecer" a vitória do prefeito Roberto Cláudio (PDT). Parte da sigla petista defende que se mantenha a oposição contra a administração pedetista, enquanto outros querem maior aproximação com o prefeito.

LEIA MAIS

.Ato defende maior união da oposição

Na Capital para participar de ato do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o dirigente também esteve em reunião com o prefeito no início da tarde, na qual discutiu, dentre outras pautas, alianças locais do partido com outras siglas.

Lupi também destacou que "parte importante" do PT não quer que as bancadas da legenda na Câmara Federal e no Senado votem em candidatos que tenham apoiado o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o que daria fôlego à candidatura do cearense André Figueiredo (PDT) na eleição da Câmara.

"Quando a gente perde uma eleição, tem que ter humildade de reconhecer o vitorioso. Acho que aqui em Fortaleza o PT precisa ter humildade, reconhecer a vitória de Roberto Cláudio e buscar manter a unidade que temos buscado em nível nacional".

Na última terça-feira (24), Roberto Cláudio se reuniu com os vereadores petistas Acrísio Sena e Guilherme Sampaio, dando continuidade a encontros com os parlamentares da Câmara Municipal de Fortaleza antes do início do ano legislativo. Entretanto, enquanto Acrísio tem demonstrado interesse em se aproximar da gestão municipal, Guilherme diz que manterá oposição ao prefeito. O presidente do PT no Ceará, Francisco de Assis Diniz, já havia dito ao Diário do Nordeste que a relação entre PT e PDT em Fortaleza será discutida no congresso estadual da sigla, marcado para maio.

Governador

Lupi também opinou sobre a possibilidade de Camilo Santana deixar os quadros do PT e ingressar no PSB. Segundo ele, o PDT será aliado do governador do Ceará independentemente da cor partidária, visto que a administração do petista "é fruto de aliança do qual foram atores principais Ciro e Cid Gomes", ambos do PDT.

Ao tratar da eleição na Câmara, o dirigente declarou que nem Jovair Arantes (PTB-GO) nem Rodrigo Maia (DEM-RJ) demonstram ter uma linha de independência necessária para o comando da Casa, visto que foram favoráveis ao impeachment da ex-presidente Dilma e fazem parte da base de apoio ao presidente Michel Temer (PMDB).

Lupi ressaltou, ainda, que há um diálogo avançado com a bancada do PT e que, na próxima terça-feira (31), a Rede Sustentabilidade deve deliberar apoio ao pedetista. Ele também conversa com a direção do PCdoB.