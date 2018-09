Limitação de recursos afeta propaganda na TV

01:00 · 17.09.2018

Além da redução do número de dias de propaganda na televisão em comparação com a última eleição geral, alguns dos cinco candidatos ao Governo do Estado também têm, no pleito deste ano, outro desafio: levar programas ao horário eleitoral gratuito com menos dinheiro. Para especialistas em marketing político, o novo teto de gastos de campanha e a dificuldade de arrecadação de recursos enfrentada por algumas candidaturas têm, em alguns casos, ido parar na tela da TV, ao influenciar a qualidade técnica e criativa de algumas campanhas. O desafio, porém, não é o mesmo para todos, e há postulantes que, na avaliação de especialistas, não devem estar gastando pouco em cada peça audiovisual veiculada.

De acordo com informações disponíveis na plataforma DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quatro dos cinco candidatos a governador declararam, até o momento, despesas específicas com propaganda na televisão (ver infográfico). Os gastos destinam-se a programas com tempos distintos: o governador Camilo Santana (PT), que busca a reeleição, tem seis minutos e 18 segundos por bloco do horário eleitoral gratuito, enquanto General Theophilo (PSDB) tem um minuto e 55 segundos. Já Ailton Lopes (PSOL) tem direito a 17 segundos, Hélio Góis (PSL), a dez, e Francisco Gonzaga (PSTU), a nove.



A diferença de estrutura nas campanhas fica evidente na TV: Ailton Lopes, Hélio Góis e Francisco Gonzaga, até o momento, apresentaram programas compostos, majoritariamente, por textos curtos – reflexo do tempo – falados em frente a uma câmera, em apenas um local. Diferentes deles, Camilo Santana e General Theophilo apresentam propagandas gravadas em mais de um espaço, com inserções de diferentes imagens, falas e outros recursos audiovisuais.

Ao avaliar a qualidade das campanhas apresentadas até o momento, o professor dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade de Fortaleza (Unifor), Carlos Bittencourt, que ministra disciplina de marketing político, avalia que a “dificuldade de acesso aos recursos” e a “demora nas definições” de algumas campanhas têm afetado a qualidade técnica e criativa de programas.

Orçamentos

Avaliação semelhante faz o publicitário Ricardo Alcântara, que acumula experiências em campanhas em sete estados do Norte e do Nordeste. Segundo ele, a estrutura necessária – de equipamentos e profissionais – para a produção de programas se mantém, mas a realidade financeira deste pleito “obrigou os profissionais a trabalharem com orçamentos mais limitados”. Apesar disso, o publicitário pondera que algumas campanhas não têm demonstrado serem afetadas por limitação de recursos.

Entre tantas variáveis, porém, há um consenso: fazer campanha para a televisão ainda é caro. O professor da Unifor destaca, por exemplo, que, no caso de candidaturas com mais tempo de propaganda, há necessidade de “mais equipes que possam acompanhar o candidato”.

Alcântara também opina que, mesmo que algumas candidaturas utilizem materiais compactos e de manutenção mais fácil, tanto de captação quanto de edição, fazer programas eleitorais para a TV ainda demanda recursos. Ele menciona, entretanto, que fatores como a redução dos programas e do período de exibição do horário eleitoral gratuito “baratearam” a produção.

Os meios encontrados por cada candidatura, contudo, resultam em diferenças visíveis. Tecnicamente, o publicitário cita que em programas longos há maior variação de imagens e “produção mais acabada”, enquanto propagandas de menor duração “se concentram muito na fala do próprio candidato, e a produção dessa imagem é mais barata”. Ele frisa, contudo, que alguns elementos permanecem, “tanto faz você ter dois minutos quanto seis”.

Já Carlos Bittencourt opina que “não justifica, numa campanha muito pequena, você fazer investimentos técnicos absurdos para um espaço que é muito pequeno, mas isso em televisão. Imagino que, na Internet, essa qualidade também esteja um pouco melhor”.

Segundo ele, porém, mudanças na legislação eleitoral contribuíram não apenas para o barateamento dos programas em geral, mas para “equilibrar as forças”. Desde o pleito de 2016, está proibida a utilização de efeitos especiais nas propagandas eleitorais na televisão, como montagens, edições, desenhos animados e efeitos de computação gráfica. “As campanhas com mais recursos contratariam mais profissionais de computação gráfica”, compara o professor. “Mas, pensando em qualidade, isso empobrece o material divulgado”, considera.