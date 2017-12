Larissa Gaspar: é preciso debater sobre minorias

01:00 · 20.12.2017

No primeiro mandato na Câmara Municipal de Fortaleza, a vereadora Larissa Gaspar (PPL) avaliou, em entrevista ao Diário do Nordeste, que 2017 termina com saldo positivo na Casa, e que o primeiro ano no cargo "foi uma experiência muito enriquecedora". Para ela, tanto quanto as proposições, foi fundamental a participação do mandato atendendo a demandas populares junto a outros órgãos do poder público. "Avalio como um primeiro ano muito importante para a gente estabelecer relações com a sociedade", afirmou.

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a vereadora também declarou que já esperava resistência de colegas a parte das pautas voltadas para direitos das minorias, portanto, não qualifica como "frustração" a falta de progresso que esses temas tiveram na Casa. "A gente sabe o terreno que está pisando", disse.

Entre as pautas que, segundo ela, tiveram resistência mais intensa, estão a proposta de inclusão do debate sobre gênero no Plano Municipal de Educação, classificada por adversários como "ideologia de gênero", e a proposta de regulamentação de atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica na rede municipal de saúde. Este último criou polêmica por determinar a "profilaxia da gravidez" como direito das vítimas. Gaspar afirma que isso se refere à contracepção de emergência através da chamada "pílula do dia seguinte". Opositores declaram que facilitaria a prática do aborto na rede municipal.

De acordo com Larissa Gaspar, parte da resistência às propostas não é baseada em dados, mas em restrições morais. Entretanto, diz que é fundamental que os projetos sejam apresentados e defendidos na Casa, para assegurar o debate. Ponto positivo, afirma ela, foi que a oposição às ideias levou a uma articulação maior entre os defensores dessas pautas. "Está ocorrendo um processo de integração dos vários movimentos de mulheres", afirma a vereadora.

Demora

Entretanto, um ponto de frustração da parlamentar é a demora na tramitação das matérias. Segundo Gaspar, simples pedidos de audiência pública passam meses em tramitação. "Tem pedido meu de audiência emperrado em comissão há muito tempo", citou. Ela também acredita que a Câmara pode avançar nos incentivos para que a população e os movimentos da sociedade civil frequentem mais a Casa.

Segundo a vereadora, o diálogo constante com a população é importante, inclusive, para recuperar a credibilidade da classe política junto à população. "Muitas vezes, as pessoas acomodam-se em certos espaços de poder e acabam esquecendo o povo, e é isso que faz com que elas percam credibilidade", diz. "Essa falta de credibilidade da política vira, em alguns momentos, até um processo de criminalização", acrescenta Larissa Gaspar.