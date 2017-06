Insatisfeitos prometem reforçar suas atuações na AL

00:00 · 10.06.2017

Roberto Mesquita abordou a deputada Silvana Oliveira perto da entrada do plenário, na manhã de ontem, após o horário de fechamento do plenário

Embora ontem não tenha havido sessão na Assembleia Legislativa do Ceará, foram considerados lidos no expediente dois memorandos. Um deles encaminhava a indicação da deputada peemedebista Silvana Oliveira para a liderança do bloco composto pelos partidos PMDB, PMB e PSD. Desta forma, Silvana desbanca seu correligionário Leonardo Araújo.

O segundo memorando apontava mudança na composição das comissões de Constituição, Justiça e Redação, de onde sai o deputado Leonardo Araújo e entra Osmar Baquit (PSD), e de Orçamento, Finanças e Tributação com a substituição do deputado Odilon Aguiar (PMB) pelo deputado Agenor Neto (PMDB).

Diante da oficialização, os ânimos ficaram mais acirrados dentro do bloco que agora está mais dividido do que nunca. Ao Diário do Nordeste, Leonardo Araújo afirmou que não reconhece a liderança de Silvana. "Vamos fazer o enfrentamento. Não reconheço a liderança da deputada Silvana. Deixo claro que não reconheço, espero e acompanharei junto ao partido para que tome as medidas cabíveis pela traição realizada por parte de deputados".

No bloco em questão já era visível a existência de mal-estar. Assim como Leonardo diz não reconhecer a liderança de sua correligionária, parlamentares que compunham o grupo também não estavam não aceitavam a liderança dele, pois são favoráveis ao Governo Camilo Santana. Conforme apontou o Diário do Nordeste em matéria publicada na última quinta-feira, dos dez membros, pelo menos seis são considerados governistas, já contando com o retorno de Osmar Baquit ao Parlamento e a adesão de Silvana. Além deles, fazem parte da base de apoio ao Governo Camilo Santana os deputados Bethrose (PMB), Gony Arruda (PSD), Agenor Neto e Audic Mota (PMDB). Do lado da oposição são apenas Leonardo Araújo, Danniel Oliveira (PMDB), Roberto Mesquita (PSD) e Odilon Aguiar.

Como não houve trabalho no plenário. Odilon Aguiar e Roberto Mesquita foram ao gabinete de Leonardo Araújo para juntos traçarem estratégias a serem seguidas daqui para frente. Antes de chegarem ao gabinete de Araújo, Mesquita e Odilon conversaram com Silvana no salão que dá acesso ao Plenário da Assembleia.

Eles foram reclamar da atitude dela, mas negaram que tenham ido tirar satisfação e disseram ter se tratado de uma mera coincidência. Enquanto conversavam, Leonardo gritou do piso superior que a liderança havia sido "comprada".

Roberto Mesquita disse que a oposição fica "triste" diante das últimas movimentações ocorridas nas bancadas da Casa. Odilon já vem fazendo oposição após ter sido um dos mais entusiastas defensores de Camilo.