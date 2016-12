Índice de leis aprovadas na Câmara é baixo

00:00 · 27.12.2016 / atualizado às 00:42

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou mais de nove mil matérias nos últimos dois anos. Foram 5.176 em 2015 e 4.010 em 2016, até o dia 9 deste mês. Entretanto, deste contingente, a imensa maioria - quase 80% - corresponde a requerimentos, que têm pouco impacto direto no dia a dia do cidadão. Em 2015, os requerimentos representaram 77% das proposições feitas pelos vereadores da Capital. Já neste ano, foram em torno de 78% do total.

Eles tratam, em geral, de temas como votos de pesar, moções sobre temas variados, solicitações de sessões especiais ou de audiências públicas e pedidos de informações, além da inclusão de conteúdo nos anais da Casa, geralmente reportagens publicadas na imprensa local.

Em segundo lugar no ranking da produção legislativa estão os projetos de indicação. Nos últimos dois anos, foram 604 matérias desse tipo, o que representa pouco mais de 6% do total.

Matérias que têm impacto direto sobre o cidadão, como leis ordinárias, emendas à lei orgânica do Município e leis complementares, foram minorias na produção legislativa durante o último biênio.

Em 2015, foram apresentadas 371 matérias desse tipo, sendo 353 leis ordinárias, 13 leis complementares e 5 emendas à lei orgânica do município. Já em 2016, os vereadores aprovaram 244 leis ordinárias, 33 leis complementares e três emendas à lei orgânica. Nos dois últimos anos, elas representaram cerca de 7% da produção da Câmara.