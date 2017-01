Impasses marcam retorno do recesso

00:00 · 30.01.2017

Eleito 1º secretário, Audic Mota já se instalou no gabinete antes ocupado por Sérgio Aguiar. Alguns deputados resistem a desocupar espaços ( Foto: Helene Santos )

A Assembleia Legislativa retoma as atividades nesta quarta-feira (1º) com mudanças na composição da Casa, bem como no posicionamento dos deputados em sua estrutura. Isso porque novos parlamentares assumiram a titularidade do cargo e outros vão assumir os espaços que lhes cabem, uma vez que foram eleitos membros da Mesa Diretora.

Em dezembro passado, foi realizada a votação para a nova composição da Mesa para o biênio 2017-2018, que reelegeu Zezinho Albuquerque (PDT) para o terceiro mandato. Apesar de alguns deputados continuarem compondo a Mesa, outros novos nomes foram eleitos, como Julinho (PDT), Augusta Brito (PCdoB) e Audic Mota (PMDB).

João Jaime (DEM) e Manuel Duca (PDT), assim como Tin Gomes (PHS), permanecem fazendo parte da Mesa, e não haverá qualquer mudança nos espaços em que eles atuam na Casa. Já Audic Mota, por exemplo, na quinta-feira passada se instalava no gabinete que serviu de ambiente de trabalho, por dois anos, a Sérgio Aguiar (PDT), candidato derrotado na disputa pela presidência da Assembleia.

Algumas reformas foram realizadas no local, que deve ser entregue a Audic hoje (30). Sérgio Aguiar, por outro lado, já se instalou em um gabinete menor, onde deve permanecer até dezembro de 2018, quando termina o mandato. A sala onde o pedetista se instalou é simples e fica no segundo piso da sede do Legislativo, diferente do espaço amplo, com ambientes para reuniões da Primeira Secretaria.

No entanto, ainda há alguns impasses quanto àqueles que foram derrotados na disputa pela Mesa Diretora. Até a última sexta-feira (27), Danniel Oliveira (PMDB) e Joaquim Noronha (PRP) - que faziam parte da Mesa - ainda não tinham saído dos gabinetes que são destinados para membros da Mesa, apesar dos reclames de Julinho e Augusta Brito, respectivamente eleitos para a 3º e a 4ª Secretaria. Os espaços são da Mesa Diretora e não dos deputados, e, segundo reclamação dos eleitos, esse impasse está prejudicando os parlamentares, que ainda não se instalaram nos novos gabinetes.

Eles aguardam um posicionamento do presidente Zezinho Albuquerque, que estará na sede da Assembleia hoje (30).

Mesmos gabinetes

Ao Diário do Nordeste, o deputado Danniel Oliveira disse que não foi comunicado sobre qualquer mudança de gabinete. Já Joaquim Noronha estava em Portugal e não atendeu as ligações feitas a ele. Manuel Duca e João Jaime, que já eram da Mesa, apenas mudaram de posição no grupo, mas preferiram permanecer nos mesmos gabinetes.

Outra mudança no retorno dos trabalhos diz respeito aos deputados que foram efetivados. Rachel Marques (PT), que até então era suplente, foi efetivada e beneficiada com um dos gabinetes mais espaçosos da Casa, que outrora pertenceu a Ivo Gomes. Manuel Santana (PT), que retorna à Casa como suplente, já se instalou na sede do Legislativo, assim como Sineval Roque (PDT). Os dois ingressam na Assembleia porque Dedé Teixeira (PT), agora efetivado, e Osmar Baquit (PSD) fazem parte da administração estadual.

Até então suplente na coligação, o deputado estadual Fernando Hugo (PP) também foi efetivado na Casa e vai permanecer no mesmo gabinete na Assembleia. Mário Hélio (PDT), beneficiado com a eleição de Zé Ailton Brasil (PP), já se instalou em seu gabinete na sede do Legislativo.