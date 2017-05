Haddad defende reflexão pré-2018

00:00 · 01.02.2017

O ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo esteve na Capital para participar da Bienal da UNE ( Foto: Agência PT )

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou ontem, em entrevista ao Diário do Nordeste, que não é hora do campo da esquerda debater nomes para a eleição de 2018. "A primeira tarefa é programática: o que a gente quer para o Brasil? Qual a alternativa que nós vamos apresentar em relação ao governo que está aí? Isso é o que deve pautar os trabalhos agora", declarou. Ele veio a Fortaleza para participar da X Bienal da União Nacional de Estudantes (UNE).

O ex-prefeito paulistano diz que não haveria problemas se, eventualmente, várias candidaturas surgirem para a disputa de 2018. Todavia, para Haddad, essa não deve ser a prioridade no momento. Ele defende, porém, que o ex-presidente Lula (PT) teria o direito de lançar sua candidatura com antecedência. "Principalmente, diante do que ele está passando", afirmou, sem entrar em detalhes.

Lula vem considerando a possibilidade de concorrer novamente à Presidência da República. Em encontro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) realizado na Bahia no começo do ano, o ex-presidente afirmou que "se for necessário, vou ser candidato outra vez. Não para disputar, mas para ganhar e recuperar a autoestima desse País, a economia, a credibilidade". Lula, que lidera em todos os cenários de primeiro turno simulados em pesquisa Datafolha divulgada em dezembro, é réu em cinco inquéritos, sendo três no âmbito da Operação Lava-Jato. Ele nega irregularidades.

Protagonismo

Haddad considera, porém, que a retomada de um projeto progressista pode não ser liderada pelo seu partido. "Ele (o PT) foi o partido hegemônico durante muitos anos nesse campo mais progressista. Mas eu não excluo a possibilidade de novos protagonistas surgirem", declara.

Entretanto, apesar de admitir a possibilidade de o PT não ser líder nessa retomada, o ex-prefeito de São Paulo aponta que o projeto a ser retomado é aquele que "até muito pouco tempo atrás estava oferecendo perspectivas inéditas na nossa história para o povo trabalhador".

Impeachment

Questionado sobre o que teria levado à perda da base de sustentação do governo de Dilma Rousseff (PT) e ao seu consequente impeachment, Haddad aponta a contradição entre os primeiros meses do segundo mandato e a campanha eleitoral. "Isso foi um elemento que efetivamente tirou uma parte da base de legitimidade". Ele declara que a composição do Congresso Nacional eleita em 2014 também dificultou muito a implementação das políticas do governo. O petista minimiza o papel da crise econômica. "A crise teria sido grave em qualquer circunstância", afirma.

Um mês após deixar a Prefeitura de São Paulo, Haddad diz que ainda é "cedo" para avaliar a administração de seu sucessor, João Doria (PSDB). Entretanto, afirma que "a gente sempre tem que torcer para que a nossa cidade melhore". O petista deixou a Prefeitura de São Paulo após não conseguir reeleger-se nas eleições de 2016. Figura de destaque como ministro da Educação de Lula, Haddad era uma das apostas para a renovação das lideranças do partido.