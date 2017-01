Governo trabalha em 2 propostas de concessão

00:00 · 31.01.2017

Os primeiros equipamentos públicos do Governo do Estado que serão concedidos à iniciativa privada devem ser o Centro de Eventos do Ceará e placas solares que ficarão ao lado do Eixão das Águas. Já a proposta do Poder Executivo que trata do reajuste dos servidores estaduais ainda não foi concluída e segue sem data para ser encaminhada ao Legislativo cearense.

As primeiras mensagens que tratam das concessões ainda não estão prontas, mas, segundo o secretário da Casa Civil, Nelson Martins, as referentes aos dois equipamentos estão em estágio mais avançado de conclusão. De acordo com ele, como há um processo de mudança no secretariado do Governo Camilo Santana (PT), uma vez que Maia Júnior passará a comandar a pasta do Planejamento, há, em curso, um remanejamento de pontos quanto às concessões.

Além disso, Nelson Martins informou que as secretarias do Planejamento e da Fazenda ainda realizam levantamentos para definir o índice de reajuste aos servidores, mas nada está fechado. Segundo ele, o governador esteve ontem em Brasília, e o repasse de qualquer informação sobre o tema só seria possível após o retorno dele, programado para hoje. No entanto, o secretário garantiu que a mensagem será enviada à Assembleia.

O líder do Governo na Casa, deputado Evandro Leitão (PDT), destacou que a proposta será apresentada ao Legislativo ainda em fevereiro, mas também não sabe a data exata. Já está na mesa da presidência da Casa, contudo, a matéria que prevê a equiparação do salário da Polícia Militar do Ceará à média da Região Nordeste.

Além desta matéria, outras duas, remanescentes de pautas de 2016, seguem em tramitação e devem ser colocadas em discussão já no início de fevereiro. Uma trata da extinção de órgãos da gestão estadual e outra dispõe sobre a suspensão do refinanciamento de dívidas com o Governo por até dez anos. A que extingue secretarias já foi questionada por parlamentares em plenário e nas comissões.

De acordo com Nelson Martins, essas matérias são prioritárias para o Governo do Estado, pois fazem parte da reforma administrativa da gestão. As duas propostas foram retiradas de pauta ainda no ano passado, visto que outros projetos em discussão na Casa necessitavam de maior atenção do Governo.

Evandro Leitão destacou que, para a retomada dos trabalhos da Casa, amanhã (1º), estão na pauta de discussão apenas os projetos que tratam da média salarial dos militares, da reforma administrativa e da remissão de incentivos fiscais. "São matérias que devem prevalecer na Assembleia durante este início de ano, e esperamos através delas termos uma ampla discussão na Casa", disse.

Liderança

No início deste período Legislativo, o parlamentar não terá mais o apoio de Julinho (PDT) na liderança do Governo, visto que o pedetista fará parte da Mesa Diretora. No lugar dele, deve ser indicado por Camilo o nome de Joaquim Noronha (PRP), mas isso só deve ser oficializado no decorrer da semana.

O líder do Governo acredita que, neste início de ano, não haverá muitas dificuldades no trato com a base governista na Casa, uma vez que ainda em 2016 novos aliados do Governo na Assembleia já tinham dado votos favoráveis a matérias oriundas do Executivo. "Vamos voltar os nossos encontros como fazíamos no passado, fazer nosso almoço semanal com todos os deputados. Dessa forma, teremos condições de conhecer melhor as demandas e angústias deles e lançar estratégias", apontou.