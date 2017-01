Governo dialoga por sintonia da base na AL

00:00 · 26.01.2017

Com o retorno das atividades da Assembleia Legislativa, no próximo dia 1º de fevereiro, o Governo do Estado espera aumentar os espaços que serão preenchidos por sua base de apoio na Casa. Além do ingresso de peemedebistas e do democrata João Jaime na base aliada, o governador Camilo Santana (PT) está contando com a volta de Sérgio Aguiar (PDT), que desde dezembro último está afastado do seu grupo de apoiadores.

O secretário da Casa Civil, Nelson Martins, durante o recesso parlamentar, tem conversado com deputados estaduais aliados como parte de um trabalho de articulação política com vistas ao retorno dos trabalhos na Casa. Dentre os que foram recebidos por Martins estão Gony Arruda (PSD), Agenor Neto (PMDB), Robério Monteiro (PDT), Evandro Leitão (PDT), Audic Mota (PMDB) e os petistas Elmano de Freitas, Rachel Marques, Moisés Braz e Manuel Santana.

Nos diálogos, além de demandas específicas dos parlamentares, tem sido tratado o trabalho que terão pela frente junto à base governista, principalmente por conta de matérias polêmicas que devem ser apreciadas já no início deste semestre.

Quem também esteve com o secretário foi Sérgio Aguiar, que foi chamado para retornar à base aliada. "O governador Camilo Santana não tem nada contra o Sérgio Aguiar. Ele sempre foi um aliado nosso e queremos manter a relação", disse Martins.

Depois da eleição para a presidência da Assembleia, em dezembro do ano passado, quando foi derrotado por Zezinho Albuquerque (PDT), Sérgio Aguiar disse que iria manter uma posição de independência na Casa, mas chegou a votar com o Governo em matérias de interesse da gestão. Até o fim do recesso, ele dialoga com aliados sobre retornar ou não à base, mas resposta mesmo o pedetista só dará em fevereiro, quando do retorno dos trabalhos do Legislativo.