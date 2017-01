Governo busca reajuste que não gere riscos à máquina

00:00 · 07.01.2017

Nelson Martins informou que aumento do salário da PM terá impacto de R$ 380 milhões ( Foto: Érika Fonseca )

O Governo do Estado quer aprovado na Assembleia Legislativa e já publicado, até março, o projeto que trata da equiparação do salário da Polícia Militar do Ceará à média do Nordeste, que deve tramitar em regime de urgência na Casa. Por outro lado, a proposta do Executivo que trata do reajuste do funcionalismo público deve ser enviada só no início dos trabalhos legislativos, em fevereiro próximo.

De acordo com o secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado, Nelson Martins, o impacto da matéria que trata do salário da Polícia Militar somará, ao fim de todo o processo, cerca de R$ 380 milhões. Com isso, a gestão busca alternativas para tentar apresentar um reajuste aos servidores estaduais que não gere tantos riscos à administração pública.

Secretários do Governo dizem que aquilo que será agregado às categorias militares já chegou ao limite do que o Poder Executivo pode repassar, e isso influenciará o reajuste do funcionalismo em geral. "O impacto dessa matéria é muito grande, na faixa de R$ 380 milhões ao final do processo", afirmou.

Segundo explicou, o reajuste será dado em três etapas. "Será um terço logo agora, quando ela for aprovada; um terço no começo de 2018 e a outra parte, um terço, em dezembro de 2018. Essa foi a única maneira que encontramos para distribuir onde o impacto estivesse dentro das despesas do Estado", disse.

Conforme foi divulgado pelo blog Edison Silva na noite da última quinta-feira (5), um coronel da PM ganhará, em dezembro de 2018, R$ 15.300,08, e o soldado, no mesmo período, receberá mensalmente a importância de R$ 3.253,51.

O secretário informou que, a partir de agora, o objetivo do Governo é chegar a um denominador comum sobre o percentual de reajuste dos servidores que será encaminhado à Assembleia. "O governador solicitou que o pessoal da Seplag e da Fazenda reavaliassem para poder definir a posição do Estado, e encaminhar a mensagem para ser votada já em fevereiro", disse. Nos bastidores da política local, fala-se em 5%. Em contrapartida, a inflação dos dois últimos dois anos chega a quase 18%.