Gestor quer Capital mais competitiva

01:00 · 02.01.2017 / atualizado às 01:45

Na solenidade de posse de Roberto Cláudio e Moroni, o vereador Salmito Filho convidou para compor a mesa o governador Camilo, o deputado Zezinho Albuquerque, o ex-governador Cid Gomes e o procurador Plácido Rios ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

Com o discurso voltado à transformação de Fortaleza em uma cidade pacificada e mais competitiva economicamente, o prefeito Roberto Cláudio foi empossado, ontem, para o seu segundo mandato na Prefeitura da Capital. A solenidade, realizada na Câmara Municipal de Fortaleza, durou cerca de 50 minutos e marcou ainda a posse do vice-prefeito Moroni Torgan. Na ocasião, o prefeito prometeu ampliar políticas e ações iniciadas no primeiro mandato, como as areninhas e a construção de creches e de novos equipamentos de saúde, além de investimentos para um transporte público mais célere.

A sessão solene de posse foi aberta por volta das 19h pelo presidente recém-eleito da Câmara, vereador Salmito Filho. Na oportunidade, foram convidados para compor a mesa o governador Camilo Santana; o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque; o ex-governador Cid Gomes, e o procurador Plácido Rios. Após os ritos constitucionais de juramento e assinatura do termo de posse, o prefeito Roberto Cláudio agradeceu a apoiadores, mas também à contribuição dos vereadores ao seu primeiro mandato, destacando a proximidade deles aos problemas dos bairros e a importância do diálogo com o Executivo.

O prefeito ainda afirmou que o momento é de renovação dos compromissos com a cidade e das alianças políticas. "Tenho consciência de que este é um novo momento e que o segundo mandato deve superar o primeiro. Vamos tentar inovar e nos reinventar permanentemente". Segundo Roberto Cláudio, Fortaleza tem caminhado rumo à modernidade e está em processo para superar históricas desigualdades sociais. "A Prefeitura de Fortaleza deve intervir nesse processo como mediadora, não apenas realizando ações positivas, mas estimulando o mercado e gerando mais emprego".

Roberto Cláudio disse querer estimular uma relação de pertencimento com a cidade promovendo ações de estímulo à utilização do espaço público. Ele citou como exemplo de ações que impulsionam isso a criação de novas praças e das areninhas, o Bicicletar, a criação de faixas exclusivas para ônibus e as medidas com o objetivo de tornar o transporte público mais rápido.

Para ele, uma cidade menos desigual e com maior sentimento de pertencimento não é utópica, mas algo possível de alcançar com um planejamento eficaz. Nesse sentido, ele citou as metas previstas no Fortaleza 2040. "O plano traça caminhos para uma Fortaleza mais acessível e acolhedora", apontou, antes de ressaltar que o segundo mandato será dedicado a colocar em prática ações previstas no documento.

O prefeito também destacou a importância de ter adotado uma política fiscal austera, o que, segundo ele, garantiu a continuidade da oferta dos serviços públicos e de investimentos no atual período de recessão econômica brasileira. O prefeito ainda comentou algumas conquistas do seu primeiro mandato, como a ampliação dos postos de saúde, a criação de 250 novos leitos hospitalares, a construção de novas creches e a implementação de escolas em tempo integral.

Para o segundo mandato, Roberto Cláudio disse que exigirá que a equipe gestora cumpra o projeto político aprovado pela população de Fortaleza nas urnas. Conforme o prefeito, o objetivo da nova gestão é investir na qualificação e na ampliação dos serviços públicos. Nesse sentido, ele prometeu, por exemplo, a criação de novas praças e areninhas, a criação de novas creches, a universalização do acesso à pré-escola e a duplicação das vagas nas escolas de tempo integral.

Na saúde, Roberto Cláudio pretende, nos próximos quatro anos, regularizar o estoque de medicamentos nos postos de saúde e ampliar as policlínicas com sistema de saúde escola. Além disso, o prefeito prometeu obras de pavimentação em 60 comunidades já selecionadas e a universalização de wifi e ar-condicionado na frota de ônibus. "Vamos fazer novos binários e novas avenidas em áreas que ainda não chegamos", afirmou.

Mas as áreas que deverão ganhar atenção especial são a Segurança e a Economia. A primeira terá um programa de prevenção à violência conduzido pelo vice Moroni Torgan, que deve apresentar algumas informações ao secretariado na reunião de hoje (2). Já na Economia, Roberto Cláudio pretende implantar políticas de incentivo tributário, desburocratização para a criação de empresas, iniciar novas parcerias com a iniciativa privada e ampliar as ações de profissionalização de jovens e adultos. "Isso vai tornar Fortaleza mais atrativa para investimentos. Daqui a quatro anos, desejo olhar na janela e ver uma Fortaleza mais pacificada e competitiva frente às grandes metrópoles".

