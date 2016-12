Formação da Mesa Diretora deve ser concluída até sexta

00:00 · 28.12.2016

A composição da próxima Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza ainda não foi concluída. Há menos de uma semana da posse da nova legislatura - e da consequente eleição da nova direção do legislativo municipal -, o presidente da Casa, Salmito Filho (PDT), que busca a reeleição, segue reunindo-se com as bancadas dos partidos, tentando contemplar as demandas de cada uma. A expectativa é de que apenas uma chapa concorra, com o pedetista seguindo à frente da Câmara pelos próximos dois anos por aclamação. Os nomes da chapa devem ser confirmados na sexta (30), antevéspera da posse.

De acordo com a assessoria da Presidência da Casa, o presidente deve passar os próximos três dias discutindo o assunto com os vereadores. Segundo Elpídio Nogueira (PDT), Salmito ainda deve ter uma reunião com seu próprio partido, que possui a maior bancada da Câmara.

Da parte da oposição ao prefeito Roberto Cláudio (PDT), as negociações ainda não teriam iniciado. Segundo Acrísio Sena (PT), um dos dois vereadores eleitos pelo partido para a próxima legislatura, a agremiação optou por deixar o candidato à reeleição "bastante à vontade" para negociar com outros parlamentares, evitando fazer demandas sobre ocupação de espaços.

"O Salmito conhece bem a mim e ao vereador Guilherme (Sampaio, o outro integrante da bancada). Então, a gente optou por deixar o presidente à vontade para negociar com os outros vereadores", declarou.

Cerca de 60% dos parlamentares eleitos este ano para a próxima legislatura da Câmara Municipal não compuseram a última, o que, na avaliação de Acrísio, poderia dificultar as negociações. Entretanto, com o anúncio do secretariado de Roberto Cláudio - e a ida de Antonio Henrique (PDT) para a SER III, Elpídio para a secretaria de Direitos Humanos e Evaldo Lima (PCdoB) para a pasta da Cultura -, três nomes com experiência retornam à Casa: Carlos Mesquita (Pros), Dr. Eron (PP) e Eliane Gomes (PCdoB).

Apoio

A eleição de Salmito é dada como certa desde novembro, quando ele divulgou carta com o apoio de 34 vereadores eleitos ao seu nome. O anúncio foi feito no dia 14, no auditório da Câmara, após reunião com os novos parlamentares. Outros declararam apoio a Salmito desde então. O documento apresentado pelo vereador incluía até mesmo o nome de oposicionistas.

Para Soldado Noélio, um dos parlamentares eleitos pelo PR, o ideal seria que a oposição tivesse condições de lançar uma chapa própria. Em entrevista, porém, ele afirmou que "infelizmente, a oposição não teria força para eleger o presidente".

No dia 14, Salmito afirmou que o critério para a formação de sua proposta de Mesa Diretora seria o tamanho das bancadas, bem como a garantia de espaços para a oposição na direção da Câmara Municipal de Fortaleza, o que ele vem perseguindo com certa tranquilidade, em razão do apoio recebido.