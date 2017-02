Filiados ao PR têm apoio da direção

00:00 · 07.02.2017

Cabo Sabino quer ser o coordenador da bancada cearense na Câmara dos Deputados ( Foto: Lucas Moura )

O Partido da República (PR) reuniu seus filiados, ontem, principalmente prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, além de parlamentares estaduais, para estabelecer as prioridades do partido para este ano. A avaliação é de que o partido saiu fortalecido do pleito do ano passado, conquistando 11 prefeituras, 14 vice-prefeituras e elegendo 111 vereadores. Em 2012, eram cinco prefeitos, oito vices e 103 vereadores no Estado. Destes eleitos, estiveram presentes oito prefeitos, cinco vices e 26 vereadores, incluindo toda a bancada de Fortaleza e o presidente da Câmara Municipal de Itapipoca.

Roberto Pessoa, a principal liderança do PR no Ceará, foi eleito vice-prefeito de Maracanaú, ele que já governou o Município e exerceu mandatos de deputado estadual e federal. Pessoa foi o principal articulador da oposição do pleito de 2014, quando Eunício Oliveira disputou o Governo do Estado com Camilo Santana (PT) e Tasso Jereissati (PSDB) foi eleito senador.

No encontro de ontem, algumas palestras foram proferidas por representantes do Ministério Público e do Tribunal de Contas dos Municípios, com o objetivo de conscientizar os gestores municipais das responsabilidades sociais e das leis vigentes que reclamam mais atenção dos gestores públicos.

Roberto Pessoa admite que o partido crescerá mais ainda na próxima eleição municipal, mantendo, em 2018, todo o seu patrimônio de deputados federais e estaduais. No pleito municipal, a agremiação poderá eleger mais prefeitos e vereadores.

Os republicanos fizeram menção a eleição do senador Eunício Oliveira para a Presidência do Senado. Para eles, uma vitória para a oposição, mas que de nenhuma maneira deverá ser utilizada para tentar atrapalhar adversários em nível local. Segundo o deputado federal Cabo Sabino (PR), a eleição de Eunício Oliveira não pode ser lida como uma vitória da oposição do ponto de vista político-partidário, e sim como uma ferramenta para conseguir mais recursos para o Estado, em especial no combate aos efeitos da seca.

Coordenação

Sabino quer tentar viabilizar seu nome como próximo coordenador da bancada federal cearense. Ele afirma que essa também deverá ser sua prioridade caso consiga ser escolhido sucessor do deputado José Airton Cirilo (PT) no posto. O parlamentar aponta seu alinhamento à base do governo federal como ponto a favor. "A função do coordenador é justamente ajudar os deputados em demandas como emendas ou os municípios que não estão sendo atendidos", afirma. Para ele, ser base do governo federal é um "requisito".

Cabo Sabino afirma que já possui votos para ser escolhido como o próximo coordenador da bancada cearense. Ele diz que aguarda a convocação da votação por José Airton. De acordo com a assessoria do petista, não há data prevista para o encontro.