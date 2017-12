Filho de político, Iraguassú ressalta 'atuação própria'

01:00 · 19.12.2017

Ao fim do primeiro ano de mandato como vereador de Fortaleza, Iraguassú Filho (PDT), que pela primeira vez ocupa um cargo eletivo, diz que 2017 termina com um saldo positivo, embora admita frustração em relação aos poucos avanços em uma pauta que divide com o pai, o ex-vereador Iraguassú Teixeira (PDT): o apoio às entidades carnavalescas da Capital. Filho de político, o vereador reconhece, ainda, que o pai influencia sua atuação parlamentar, mas ressalta que não quer ficar preso à imagem do progenitor.

Segundo Iraguassú Filho, o pai, que foi vereador por 28 anos, é um interlocutor constante, principalmente em pautas como Saúde e Educação. Os dois encontram-se semanalmente para falar sobre política e discutir o mandato. O vereador, entretanto, aponta que há áreas às quais ele dá destaque que não tinham a mesma relevância na atuação do pai, como a assistência social. Ele foi Secretário-Executivo da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome na Prefeitura. "A gente não fica na sombra dele. Temos atuação própria", afirma.

Entretanto, uma área compartilhada por ambos é o alvo da principal frustração dele neste ano: o apoio às entidades carnavalescas. O vereador tentou viabilizar que parte dos valores dos editais de apoio aos grupos fosse empenhada já no fim do ano anterior ao Carnaval, garantindo pagamento no começo do ano. "Hoje, as entidades acabam recebendo ou no final da semana que antecede a festa ou depois", diz. Entretanto, ele declara que há um acordo com a liderança do governo para tentar viabilizar a medida para 2019.

Expectativa

Para Iraguassú, porém, 2017 termina com saldo positivo, inclusive porque uma emenda sua ao Código Tributário garantiu menos impostos para indivíduos e entidades que atuam nos ciclos carnavalescos e juninos. Já para 2018, a expectativa dele é que a Casa aprove a revisão da Lei Orgânica do Município, realizada no primeiro semestre, e inicie a revisão do Regimento Interno.