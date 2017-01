Figueiredo ainda aposta em adesão de petistas

00:00 · 24.01.2017

As votações para as composições das Mesas Diretoras da Câmara Federal e do Senado devem ocorrer no início de fevereiro. Até lá, a movimentação dos candidatos às presidências das duas Casas tende a ficar mais intensa. Para o deputado federal cearense André Figueiredo (PDT), que esperava o apoio do PCdoB que não veio, ainda resta a expectativa de que parlamentares do PT apoiem o seu nome na eleição.

Ao Diário do Nordeste, ele disse que trabalha uma "campanha com conteúdo", colocando-se como alternativa para deputados que votaram contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e para aqueles que querem "uma Câmara mais independente". "Lamento pela decisão do PCdoB, mas tenho a expectativa de que o PT ainda vai fechar com gente", aposta. Segundo ele, os três petistas da bancada cearense - José Airton Cirilo, José Guimarães e Luizianne Lins - já sinalizaram que devem votar a favor do pedetista.

Na última sexta-feira (20), durante reunião do diretório nacional, o PT decidiu liberar a composição a votar nas candidaturas de Maia e do senador Eunício Oliveira (PMDB), este último para presidir o Senado. Hoje, informou o deputado José Airton Cirilo (PT), os petistas voltam a se reunir em Brasília, às 14h, para definir a posição do grupo na eleição do dia 2. Já no Senado, José Airton diz que os petistas defendem o voto no PMDB.

A respeito do apoio de bancadas de esquerda a um dos expoentes do impeachment de Dilma, Chico Lopes (PCdoB), por sua vez, defende que a administração da Casa não tem ligação com partidos políticos. "O regimento diz que o maior partido deve ficar com a presidência e assim vai até aos pequenos. Como somos lanternas em termos de números, procuramos apoiar a quem nos dá abertura", disse.