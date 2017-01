Faltam estratégias para cumprir metas da LDB

00:00 · 21.01.2017 por Beatriz Jucá - Repórter

A LDB define todas as bases e diretrizes para a educação brasileira. A legislação, porém, tem limitações e não se consolidou como lei orgânica ( FOTO: JL ROSA )

Marco importante que colocou os resultados da aprendizagem no foco das políticas educacionais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), sancionada há duas décadas, ainda tem pontos a serem implementados. Deputados federais cearenses avaliam que a LDB - assim como as leis complementares aprovadas depois dela para preencher algumas lacunas e atualizá-la - trouxeram avanços importantes para definir a visão educacional que se quer para o Brasil, mas faltam estratégias que as tornem exequível.

Sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso em 1996, a LDB representou uma mudança de paradigma ao colocar a aprendizagem acima do ensino. Embora a proposta aprovada tenha se afastado do que foi debatido pela comunidade escolar, a legislação foi importante no sentido de colocar como atribuição ao professor não apenas ministrar aulas, mas também elaborar a proposta pedagógica, plano de trabalho e zelar pela aprendizagem do aluno.

A LDB não só estabelecia padrões mínimos de qualidade como representava a busca pelo pluralismo, pela tolerância, por mais liberdade para ensinar e aprender e pela valorização do professor. Ao longo dos últimos 20 anos, a lei sofreu mais de 30 alterações. Algumas delas ainda aguardam decisão do Supremo Tribunal Federal, como é o caso da inclusão do ensino religioso nas escolas. Outras esperam para ser implantadas, como a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas.

Além dessas mudanças - aprovadas no intuito de garantir a pluralidade prevista na proposta original -, outras foram necessárias para atualizar a LDB e adaptá-la à sociedade em transformação. Em 2008, por exemplo, o ensino técnico, profissional e tecnológico sofreu mudanças. O ensino médio, até então trabalhado de forma separada do ensino técnico, passou a ser visto de forma mais ampla e integrada com a profissionalização. No entanto, ao longo dos 20 anos de validade da LDB, nenhuma mudança foi tão densa como a reforma do ensino médio que está em discussão no Congresso.

A reforma, prevista em medida provisória, tem dividido opiniões entre parlamentares e comunidade escolar tanto pela extensão quanto pela forma, visto que a propositura em discussão foi estabelecida pelo Poder Executivo e não em discussões com a sociedade.

Avaliação

Se de um lado a LDB foi importante para focar as políticas na aprendizagem e ampliar o ensino, por outro eximiu o Governo Federal de algumas responsabilidades do ensino e o tornou mais um "avaliador" das políticas. As legislações também não garantiram sistemas de financiamento e de organização adequados. Ainda hoje, municípios e estados reclamam que faltam recursos para cumprir as atribuições e, embora o Plano Nacional de Educação preveja chegar a 10% do PIB para a área, não há perspectiva real de melhoria sobre a distribuição dos recursos.

O fato é que a LDB, que define todas as bases e diretrizes para a educação brasileira, é limitada, o que dificultou sua consolidação como lei geral e também demandou leis complementares. Com a legislação fragmentada, os prazos para as metas são frequentemente atualizados e a busca por universalização e por qualidade segue em pauta.

O deputado federal Ronaldo Martins (PRB) diz que o excesso de normas, que tentam melhorar os conteúdos, acaba atrapalhando. Ele defende que a Educação não pode ser tratada como uma área estática e, por isso, exige atualização frequente da legislação, mas pondera que é preciso aprovar leis que estejam em consonância com a sociedade.

"O Plano Nacional de Educação meio que respondeu a esta questão da atualização (da LDB). O grande problema do conteúdo ainda é a disparidade entre o que realmente é efetivo, daquela colcha de retalhos que o Legislativo e até o Executivo impõem ao ambiente escolar. Se todas as matérias que são propostas em leis municipais, estaduais e federais fossem efetivamente implementadas, o aluno estudaria 24 horas por dia e ainda não restaria tempo para ver matemática, química e física", opina. Ronaldo Martins diz que ele mesmo já propôs leis que impunham conteúdos voltados para a cidadania, mas agora pensa que o importante é construir um plano de educação e revisar a LDB para garantir uma formação integral do aluno.

Embora defenda essa necessidade de revisão, o parlamentar acredita que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação cumpriu um papel importante na redução das desigualdades regionais.

Desigualdade

"O Brasil estava sob uma avalanche de desigualdades regionais relativas ao conteúdo adotado nas diversas regiões. Essa deformidade acabou por contribuir com o quadro geral de lesigualdade. Neste aspecto, a Lei cumpriu papel de pensar a educação de forma mais uniforme".

O deputado federal Cabo Sabino (PR), por sua vez, diz não conhecer em detalhes a LDB, mas defende que mudanças na legislação e políticas implementadas na última década foram cruciais para a melhoria do ensino no Brasil. "O acesso melhorou, mas a qualidade ainda é um desafio", afirma. Ele acredita que não basta apenas aprovar novas leis para a área, é preciso criar estratégias mais articuladas que garantam qualidade nos diferentes níveis de ensino.