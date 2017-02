Falta de parlamentares derruba sessão na AL

00:00 · 04.02.2017

O anúncio de reajuste estipulado em 2% para os servidores públicos estaduais que recebem acima do salário mínimo seria o assunto mais debatido durante a sessão de sexta-feira (3) na Assembleia Legislativa do Ceará. As críticas e defesas à proposta do Governo do Estado, porém, não foram feitas, porque o costume de 2016 mostrou-se vivo nesta legislatura e, no primeiro dia de discursos no Plenário 13 de Maio, a falta de deputados não permitiu que houvesse trabalho.

LEIA MAIS

.PEC na Câmara contra o fim do TCM divide deputados

.Políticos aproveitam o caso TCM para ganharem espaços

As sessões não começam cedo como ocorre para a grande maioria dos trabalhadores brasileiros. Os trabalhos da Casa devem iniciar às 9h, com tolerância de mais 20 minutos. Eram 9h32 quando o vice-presidente da Assembleia, deputado Tin Gomes (PHS), anunciou a impossibilidade de haver sessão. Das 16 presenças mínimas exigidas pelo regimento, apenas 14 estavam marcadas no painel eletrônico.

Além de Tin Gomes, deram presença os deputados Manoel Duca (PDT), Ferreira Aragão (PDT), Carlos Matos (PSDB), Dr. Sarto (PDT), Carlos Felipe (PCdoB), Dra. Silvana (PMDB), Fernanda Pessoa (PR), Lucílvio Girão (PP), Rachel Marques (PT), Renato Roseno (PSOL), Roberto Mesquita (PSD), Sineval Roque (PDT) e Walter Cavalcante (PP). Após levantada a sessão, chegaram Julinho (PDT) e David Durand (PRB).

'Justiça'

Longe dos microfones das tribunas, parlamentares da base governista e da oposição defenderam suas posições sobre o reajuste do funcionalismo público, em entrevista ao Diário do Nordeste. Para o terceiro secretário da Casa, deputado Julinho, que até poucos dias atrás era vice-líder do Governo, o reajuste é uma atitude de "justiça" aos servidores devido à alta da inflação e às perdas salariais. "Talvez, pela crise econômica, o governador não conseguiu atingir a porcentagem total da inflação que, corriqueiramente, desde Cid Gomes, era feita", justifica.

O anúncio, segundo o pedetista, sinaliza que, melhorando a situação econômica, as coisas voltam ao normal e pode haver, inclusive, a correção da inflação. "Porém, neste momento, os 6,29% para servidores que recebem salário mínimo, o que representa boa parte dos servidores estaduais, e 2% para os demais, é o possível", avalia. "Claro que não é o ideal, mas reforço que, se as coisas melhorarem, o governador vai corrigir perdas salariais, conforme a situação se ajuste".

Os números não foram bem recebidos por parlamentares da bancada de oposição ao Governo Camilo Santana. Carlos Matos, por exemplo, acusa que, no Projeto de Lei Complementar que promoveu o reajuste de 11% para 14% na contribuição previdenciária de servidores, foi autor de emenda que condicionava a garantia da reposição salarial aos servidores públicos em percentual, no mínimo, similar ao do desconto que viesse a ser acrescido à folha de pagamento.

"Mas fui atropelado pelo Governo. A diferença, portanto, seria de 3%, mas o Governo quer dar apenas 2%, menos do que a diferença da Previdência", reclama o tucano. "Ou o Governo não vai fazer valer o aumento na contribuição neste ano, ou estaria desrespeitando a lei novamente", lamenta. A emenda questionada pelo parlamentar foi rejeitada, não sendo, portanto, o Governo obrigado a conceder reajuste equivalente ao aumento da contribuição previdenciária.

Conforme foi votada e aprovada a Lei, a contribuição social do servidor público estadual ativo, de quaisquer dos Poderes do Estado, do Ministério Público e da Defensoria Pública, incluídas as autarquias e fundações, bem como dos militares, agentes públicos e outros membros de Poder, será de 12% em 2017, 13% em 2018 e 14% em 2019.

Mais incisivo, o deputado estadual Heitor Férrer (PSB) classifica o reajuste anunciado como "vergonhoso" e defende que os parlamentares rejeitem a proposta. "Vou, inclusive, propor que a mensagem seja devolvida ao Governo. Dar reajuste de 2% é bater na cara do servidor público", rechaça. "Quando o governador Camilo encaminha para cá uma mensagem de 2%, parece que está brincando com os servidores. Por isso, a minha proposta é de devolução ou será uma vergonha aprovar aumento com valor irrisório", critica.

Mensagens

Ainda que a ausência de parlamentares no plenário não tenha assegurado a realização da sessão legislativa, começaram a tramitar na Assembleia, nesta sexta-feira, três mensagens do Governo do Estado. Entre elas, a que altera a estrutura remuneratória dos militares estaduais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, garantindo-lhes a remuneração média dos estados do Nordeste.

Outra mensagem governamental institui o Fundo Penitenciário do Estado do Ceará (Funpen/CE). De acordo com a proposta, o Governo do Estado quer assegurar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e programas educacionais, profissionalizantes, de inclusão social e de empreendedorismo aos presos e egressos do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, bem como viabilizar a capacitação e o incremento de atividades que envolvam servidores da Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus).

A terceira proposta enviada pelo Governo à Assembleia autoriza transferência de recursos até o montante de R$ 93 milhões para organizações da sociedade civil beneficiárias do Projeto São José III. Se aprovada, será executado o Programa de Inclusão Econômica e Enfrentamento à Pobreza Rural, através da implantação de projetos produtivos, e implantação dos sistemas de reúso de água, ambos tendo como público-alvo famílias de agricultores familiares de comunidades rurais do Ceará.

Também foram despachados, portanto considerados lidos, ofícios, incluindo o de número 186/2017, do Poder Executivo, consubstanciado pelo Decreto Legislativo 01/2017, de autoria da Mesa Diretora, autorizando o governador Camilo Santana e a vice-governadora Izolda Cela a ausentarem-se do País. Através de memorando, o PMDB comunicou, ainda, a substituição de sua liderança na Casa, que estava temporariamente com a deputada Silvana Oliveira e agora passa para o deputado Leonardo Araújo.