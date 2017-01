Esquerda diverge sobre acordo com governistas

00:00 · 28.01.2017 por Beatriz Jucá - Redatora

Lindbergh Farias, Gleisi Hoffman e André Figueiredo participaram de ato do MST na Capital. Já Vanessa Grazziotin veio à bienal da UNE ( Fotos: Kléber A. Gonçalves )

Nas vésperas do fim do recesso parlamentar, deputados e senadores têm intensificado as articulações em torno de apoios para a eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Cinco meses após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), líderes de esquerda divergem sobre a possibilidade de fazer acordo com partidos que apoiaram o impedimento - como por exemplo o PMDB e o DEM - para compor as mesas diretoras das duas casas legislativas.

Embora alguns parlamentares defendam o diálogo com esses partidos sob o argumento de que a esquerda deve ocupar espaços tanto na Câmara quanto no Senado para colocar as pautas populares, parlamentares do PT e do PCdoB reafirmam a relação de oposição ao Governo Temer.

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) pondera que o Parlamento tem uma dinâmica própria e que o fato de a bancada discutir a possibilidade de ocupar posições nas mesas diretoras não significa acordo com governistas, tendo em vista que há espaços previstos na Constituição em razão da proporcionalidade partidária. "Nós somos oposição. O que a bancada está discutindo é se nós deveríamos ou não ocupar posição na mesa. A reunião da bancada (na semana passada) em Brasília indicou que a nossa prioridade é discutir e negociar com o PDT e o PCdoB".

As conjunturas que definirão as novas mesas diretoras, porém, são diferentes na Câmara e no Senado. Isso porque, na Câmara, pelo menos quatro parlamentares trabalham candidaturas à Presidência da Casa. Já no Senado, o senador Eunício (PMDB-CE) deve ser o único a disputar a presidência, pois articula uma chapa consensual.

Sobre a questão, a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) afirma que é preciso analisar as realidades políticas distintas das duas casas legislativas. "Em ambas, temos (a esquerda) uma situação de minoria. Na Câmara, você tem uma realidade de disputa, temos uma base governista dividida lá. Já no Senado a gente não tem isso. Temos mais uma vez o partido da maior bancada, que é o PMDB, indicando um candidato de forma consensual", explica.

Dessa forma, a parlamentar defende que os partidos de esquerda não devem tratar o assunto de forma principista. "Precisamos avaliar politicamente o que será melhor para a esquerda, para lutarmos contra as pautas conservadoras", sinaliza.

Unificar

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ), por sua vez, defende a necessidade de "procurar unificar ao máximo as forças de oposição". Para ele, não faz sentido que o PT se alie "com quem deu o golpe na democracia brasileira". O senador afirma que vem crescendo um movimento da militância do PT que vai de encontro a qualquer possibilidade de acordo.

"A direção do partido tinha encaminhado algo próximo da lógica de fazer um apoio, mas agora a gente está trilhando o caminho oposto. Deputados e senadores estão mudando de posição. A gente não quer aliança com golpista e acho que hoje já temos uma maioria para impedir isso tanto na Câmara quanto no Senado. O ideal é tentar dialogar com a oposição", afirma.

Nessa perspectiva, Lindbergh afirma que há a possibilidade de o partido decidir apoiar o nome do cearense André Figueiredo para a presidência da Câmara. "O importante é não perdermos nossa identidade política", diz.

Já a senadora Gleisi Hoffman (PT-PR) pondera que não houve qualquer decisão partidária sobre uma aliança para compor as mesas do Senado ou da Câmara. "O partido tomou uma deliberação dizendo que é importante que a bancada ocupe os espaços aos quais têm direito constitucionalmente, mas deixou que as bancadas decidam se vão fazer e como fazer", explica a parlamentar, ressaltando que essa decisão só será tomada na próxima semana, quando ocorre a eleição.

Gleisi diz que está no grupo de petistas que defende a não composição do PT com o PMDB na Mesa Diretora. "Avalio que não estamos vivendo uma conjuntura política normal, portanto queremos ocupar os espaços que temos direito na mesa pela proporcionalidade, porque este é um direito dado pelo povo, mas não acho que devemos fazer acordo para isso. Fazer acordo seria dar um atestado de normalidade à situação atual".

O senador cearense José Pimentel (PT) é cogitado para a primeira secretaria do Senado, que deverá ter como presidente Eunício Oliveira. Ele diz não ver problemas em compor a Mesa com o PMDB, mas nega articulações para ocupar a referida posição. "Essa definição só se dará no dia 1º de fevereiro. Até lá, está tudo em aberto. Estou no Parlamento já há 22 anos e nunca tive a angústia de fazer essas articulações. A gente aguarda o anúncio da bancada do partido".

Constituição

Conforme Pimentel, desde quando foi implantado o sistema republicano no Brasil, os partidos podem ou não participar das mesas diretoras a partir das proporcionalidades. "Aqui no Ceará, em 1995, nós (o PT) tomamos uma decisão de que não indicaríamos o vice-governador do Tasso Jereissati (PSDB) por ser incompatível com nosso projeto. Não apoiamos, mas votamos num nome do PSDB para presidir a Mesa da Assembleia. Portanto, isso (diálogo com o PMDB) é resultado do que prevê a Constituição e a vontade política popular".

Enquanto isso, na Câmara, André Figueiredo (PDT) disputa a presidência e tenta costurar acordos com partidos de esquerda, mas tem tido dificuldades de angariar apoios com a possibilidade de siglas de esquerda comporem com o DEM. O parlamentar não tem conseguido amplo apoio nem mesmo com os colegas da bancada cearense.

"Os últimos diálogos com o PT foram positivos. Construímos não só nossa candidatura, mas a nossa caminhada. Alguns parlamentares da bancada do Ceará devem apoiar, outros já têm compromissos com outras candidaturas, e isso é compreensível. O prefeito Roberto Cláudio (PDT) e o governador Camilo Santana (PT) têm nos ajudado e nos apoiado pra que a gente possa construir essa candidatura também no campo da necessidade regional", afirma.