Enxuta, oposição elege líder e diz estar organizada

00:00 · 04.01.2017

Vereadores de oposição dizem que sete nomes compõem o bloco, mas nem todos confirmam fazerem parte da bancada que se opõe ao Governo ( Foto: José Leomar )

A bancada de oposição na Câmara Municipal de Fortaleza participou, ontem, da reunião que o prefeito Roberto Cláudio realizou com vereadores da Casa. Pouco antes do encontro com o chefe do Poder Executivo, os membros do grupo, separadamente, escolheram o líder e o vice-líder do bloco.

O vereador Plácido Filho (PSDB), que já liderou a oposição na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT), será o líder da bancada oposicionista ao prefeito Roberto Cláudio. A vice-liderança ficará sob o comando do Soldado Noélio (PR), novato no Parlamento Municipal. Apesar de dizerem ter sete vereadores no bloco, nem todos confirmam que fazem parte da bancada.

O vereador Casimiro Neto (PMDB), por exemplo, não participou da reunião dos oposicionistas e chegou ao restaurante que recebeu também o encontro do prefeito com os vereadores pouco depois de Roberto Cláudio. Membro do PT, o vereador Acrísio Sena já deixou claro que, em hipótese alguma, faria oposição ao lado de siglas como PSDB, PMDB ou PR.

Já o vereador mais votado desta Legislatura, Célio Studart, do Solidariedade (SD), disse que manterá uma postura de independência na Casa. Embora seu partido tenha feito parte da coligação que apoiou a candidatura de Capitão Wagner (PR) na eleição de 2016, ele sequer lembrava da reunião com a oposição marcada para o início da tarde de ontem. Ao Diário do Nordeste, afirmou que estava no local devido ao convite do prefeito para apresentar o secretariado.

Independência

"É um prazer enorme poder conhecer aqueles que vão executar os projetos que serão votados pela Câmara", disse. Perguntado sobre como atuará na Câmara pelos próximos anos, Studart respondeu que terá "independência total". "Chegamos aqui não por mérito de qualquer outra coisa, mas pela confiança dada pela população. O que a população espera é que a gente fiscalize e crie projetos de Lei".

O vereador ressaltou ainda que, para fiscalizar o Governo, é preciso independência. "Não vou participar de oposição por oposição", disse, quando questionado sobre a reunião que ocorria em uma das mesas do restaurante onde foi realizado o encontro do prefeito com os vereadores. "Vamos ter postura independente. O que tiver bom terá nosso aval, e o que for negativo terá nosso voto contra", enfatizou.

Assim como o Partido dos Trabalhadores, o Solidariedade ainda não decidiu como a legenda trabalhará na Casa nos próximos anos, e Studart destacou que vai aguardar um veredicto da sigla. Após entrevista com o Diário, o parlamentar resolveu ouvir o que tinham a dizer seus colegas de oposição.

O prefeito Roberto Cláudio, que saudou o grupo no local, frisou que quer ter uma relação aberta com os opositores. "Ela faz parte da lógica de um bom Parlamento. Nos últimos quatro anos tivemos raros atritos com a oposição, e queremos manter o nível de diálogo com eles".

Eleito líder da bancada, Plácido Filho sustentou que, apesar de pequena, a oposição está organizada. "Estamos debatendo pontos que serão abordados a partir de fevereiro. Esperamos o retorno dos trabalhos e queremos dar uma olhada minuciosa no Orçamento para 2017".

O vereador Noélio destacou que Segurança e Saúde devem ser dois dos principais pontos abordados pela bancada, visto que são áreas ainda críticas na Capital. Eleito primeiro-secretário da Mesa Diretora da Câmara no domingo (1), Idalmir Feitosa (PR) disse que a presença da oposição na reunião convocada pelo prefeito Roberto Cláudio "demonstra a grandeza da nossa cultura, da nossa forma de ser oposição, porque quando se impõe é participativa", ressaltou.