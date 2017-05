Empossado, Zezinho quer aproximar AL da população

00:00 · 02.02.2017

Com presença de autoridades no Plenário 13 de Maio, familiares de deputados estaduais nas galerias e manifestação de servidores públicos na área externa, a Assembleia Legislativa do Ceará empossou, na manhã de ontem, a nova composição da Mesa Diretora. A sessão teve início às 10h40, quase uma hora além do horário programado. Depois de reunião informal na sala da Presidência com o governador Camilo Santana (PT), o presidente reeleito Zezinho Albuquerque (PDT) entrou no plenário e logo convocou os que comporiam a Mesa durante a solenidade.

Além do governador, também esteve presente o novo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Francisco Gladyson Pontes. Zezinho chamou, ainda, o vice-presidente, deputado Tin Gomes (PHS); o segundo vice, Manoel Duca (PDT), e os secretários João Jaime (DEM), Julinho (PDT) e Augusta Brito (PCdoB). O primeiro-secretário Audic Mota (PMDB) ainda está em Portugal e será empossado no próximo dia 10.

Primeiro parlamentar a exercer, por três mandatos consecutivos, a Presidência da Assembleia, Zezinho Albuquerque sustentou, em discurso para poucos colegas no início - quando entrou no plenário, eram apenas 15 os que haviam dado presença -, que não há sequer um assunto importante no Brasil que não seja discutido no Parlamento. "Em busca de soluções, trabalhamos todos os dias, de 7h30 da manhã até às vezes 23h", destacou.

Ao citar medidas adotadas pela Casa sob o seu comando, ele apontou que uma de suas principais preocupações tem sido procurar meios de aproximar cada vez mais a Assembleia da população. O parlamentar disse, também, que pretende dar continuidade a projetos que, em sua ótica, deram certo, como o Comitê Cearense Pela Prevenção de Homicídios na Adolescência e o Ceará Sem Drogas. "Conduzirei com o mesmo zelo de sempre as pautas que beneficiam o povo do Ceará", arrematou Zezinho.