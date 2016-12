Domingos perde o bom espaço de trabalho e apoio de aliados

00:00 · 24.12.2016 por Edison Silva - Editor de Política

Em maio de 2015 já era anunciada a disposição de Domingos Filho deixar o Tribunal de Contas, antes do prazo para sua aposentadoria, para ser candidato No primeiro fim de semana deste mês de dezembro, o anúncio do rompimento do governador com ele antecipou sua movimentação de postulante ao Governo

Domingos Filho, o conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) hoje em disponibilidade por conta da extinção deste Tribunal, é, agora, o quadro mais importante da oposição cearense para concorrer ao cargo de Governador do Estado, em 2018, sua pretensão antiga.

A fortaleza de Domingos, no entanto, está em ser o elemento que faltava ao PSDB e PMDB a se credenciarem, de fato, a ter um nome eleitoralmente capaz de representá-los. Ele não esperava ser forte por servir de instrumento da oposição, mas pelo trabalho pessoal em desenvolvimento no TCM, concomitantemente com o realizado no PSD e PMB, partidos que controla através da mulher, Patrícia, e do filho, deputado federal Domingos Neto.

Livre das amarras legais, Domingos, diluída a emoção do momento, trabalhará obstinadamente a unidade dos partidos de oposição e a estruturação de sua campanha, mesmo ainda muito distante do pleito. Precisa formular uma estratégia de oposição, como fazia para sobreviver na década passada, ainda integrando os quadros do PMDB.

Será ajudado, por certo, pelos adversários dos irmãos Cid e Ciro Gomes, representados pelos senadores Eunício Oliveira e Tasso Jereissati. O primeiro querendo ser reeleito, sobretudo tendo o álibi de Domingos ter a preferência por algumas razões. E o segundo, pela discordância como tem sido gerido o Estado nos últimos anos.

A extinção do TCM o alcança como quem é vítima de um grave acidente. Ele esperava ser hostilizado pelo esquema governista de que fazia parte, há mais de uma década. Estava certo da perda dos cargos ocupados por afilhados seus no Governo do Estado, e na Prefeitura de Fortaleza, mas nunca o exercício do cargo vitalício muito mais prazeroso e proveitoso politicamente do que propriamente pelo subsídio e as garantias proporcionadas ao seu titular.

Luxo

Os seus mais novos adversários também não projetavam a extinção do Tribunal, mas se aproveitaram da insinuação do deputado Heitor Férrer (PSB), numa conversa com deputados, imediatamente após a eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia, e atingiram de cheio a Domingos Filho.

Heitor, eleitor de Zezinho Albuquerque para presidente da Assembleia, contra a eleição de Sérgio Aguiar, participava da roda em que os deputados criticavam a interferência dos conselheiros Domingos Filho e Francisco Aguiar, este, pai de Sérgio Aguiar, na disputa pela presidência da Assembleia.

Em determinado momento diz Heitor que é um luxo do Ceará ter dois Tribunais de Contas, e o dos Municípios deveria desaparecer. Interrogado se toparia encabeçar o movimento, aceitou de pronto, e 24 horas depois a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) já estava pronta, e os deputados João Jaime e Tin Gomes se encarregaram de colher as assinaturas dos demais deputados, quase todos governistas. Daí para frente o governador Camilo Santana tomou conta do processo.

Toda a discussão travada, no rápido curso de tramitação da emenda de extinção do TCM, foi eminentemente política, partidarizada, com rancor, consequentemente desprovida de consistência, mesmo sabendo-se da determinação de fazer dos governistas, com o objetivo, registre-se, diferente do da moralização e da redução de gastos, embora os dois sejam alcançados com o desfecho, inesperado e inimaginável da coisa, posto de se ter falado nela uma única vez, há dez anos.

Lances

Como aqui foi registrado, no último dia 10, "conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios ousaram muito. Há notícia de atos e ações individualizadas incompatíveis com a atividade de magistrado que as leis e a toga conferem a cada um e à Instituição". A redução de gastos, pode-se afirmar, não era o cerne do objetivo alcançado.

Todos os lances da política cearense, notadamente no campo governista, se desenrolam, muito antes da disputa municipal de outubro passado, objetivando a disputa estadual de 2018. E Domingos Filho foi quem deu a partida. Ele conseguiu assumir o controle de duas legendas: PSD e PMB.

A elas filiou deputados e prefeitos governistas, incomodados por uma ou outra razão, mas interessados em continuar sob a sombra da frondosa árvore do Governo. No pleito municipal suas legendas apresentaram vários candidatos a prefeito e vereadores, e com isso ele passou a reclamar mais espaços na administração estadual, chegando a incomodar até certo ponto.

Contava

Acreditando estar fortalecido com uma base de prefeitos e vereadores, além da garantia de sair presidente do Tribunal de Contas, avançou na disputa pelo primeiro cargo de comando da Assembleia Legislativa.

A eleição do deputado Sérgio Aguiar, do modo como foi trabalhada, contrária às pretensões do Governo, engordaria mais ainda o projeto de Domingos, pois facilitaria mais ainda suas incursões junto aos deputados.

Ele não imaginava um desfecho, também inesperado para muitos. E começou a perder prefeitos e deputados com os quais contava, pois a ação direta do governador devastou a sua plantação, reduzindo expressivamente a sua bancada parlamentar orientada para eleger Sérgio presidente da Assembleia, e outros projetos de futuro.

Alguns desses parlamentares, inclusive, com quem contava, ajudaram a fechar as portas do seu trunfo maior para o projeto de 2018, no caso o TCM, principalmente após a sua chegada à presidência da Corte extinta, também pela facilidade de atender diretamente aos prefeitos, sempre necessitados, por recalcitrantes na prática de malfeitos com os recursos públicos, e por isso generosos no atendimento a pedido de votos.

Os deputados, amigos e filiados aos partidos que comanda o traíram. Mas ele, conhecedor dos modos de fazer política atualmente, não deve ser surpreendido. Afinal, eles também só lhes faziam companhia por conta da sua proximidade com o Governo e a promessa das ajudas reclamadas para si e os aliados prefeitos.