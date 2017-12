Distribuição de recursos do Fundo das Eleições

01:00 · 23.12.2017

Com recurso público eleitoral de R$ 1,7 bilhão e autofinanciamento restrito, após o Congresso Nacional ter derrubado o veto do presidente Michel Temer (PMDB) que liberava o candidato para bancar totalmente a sua campanha, além da cláusula de barreira que exigirá que os partidos elejam, pelo menos, nove deputados federais para ter acesso ao Fundo Partidário, uma das prioridades das legendas na hora de distribuir o dinheiro, nas eleições de 2018, será o financiamento de campanhas ao cargo de deputado federal.

Não é visto como prejudicial, no entanto, por dirigentes partidários, o tempo menor que os candidatos terão para se apresentar em rede nacional. Isso porque, de acordo com uma das dez Resoluções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última segunda-feira (18), sobre as eleições gerais do ano que vem, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão vai começar no dia 31 de agosto e terminar dia 4 de outubro, 37 dias antes do pleito.

No entanto, o que deve gerar mais debates internos nos partidos no ano que vem deverá ser a repartição do fundo público eleitoral de R$ 1,7 bilhão entre os estados, para o financiamento das campanhas, uma vez que o recurso já foi garantido no Orçamento da União de 2018.

Divisão

Pela proposta aprovada na Reforma Política, no primeiro turno, 2% desse "bolo" serão divididos igualmente entre todos os partidos com registro no TSE; 35% divididos entre as legendas com pelo menos um integrante na Câmara dos Deputados, na proporção dos votos conquistados por eles na última eleição geral de 2014; e 15% serão distribuídos entre os partidos proporcionalmente ao número de senadores, consideradas as legendas dos titulares. Como esses recursos serão distribuídos, caberá à cúpula de cada partido definir.

Mas, pelo que lideranças partidárias avaliam, abaixo da disputa ao cargo de presidente da República que aquelas legendas tiverem, a prioridade na hora de destinar os recursos do fundo público será o financiamento das campanhas a deputado federal, principalmente, porque os partidos com as maiores bancadas no Congresso recebem mais dinheiro do Fundo Partidário. Essa "vantagem" tende a ficar mais difícil porque só terá acesso ao fundo partidário, agora, aquela sigla que eleger, no mínimo, nove deputados federais.