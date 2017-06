Discussão do Orçamento fica para semana que vem

00:00 · 24.12.2016

Secretário Hugo Figueiredo deve ir à CCJ na terça para sanar dúvidas dos parlamentares ( Foto: José Leomar )

Adiada pela quarta vez, a reunião para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) referente a 2017 acontecerá somente na próxima semana, fazendo com que o recesso parlamentar tenha início após o prazo regimental estipulado. Deputados estaduais presentes na comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, nessa sexta-feira (23), solicitaram informações sobre o que acontecerá com os recursos antes destinados ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), extinto nessa semana, o que fez com que a Questão de Ordem fosse remetida para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que se reunirá na terça-feira (27), pela manhã.

A reunião da CCJ acontecerá a partir das 8h30 da terça-feira, e deve contar com a presença do secretário de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Estado, Hugo Figueiredo, para que ele tire as dúvidas dos parlamentares. Os membros do colegiado também questionaram o que seria feito com recursos destinados a secretarias e órgãos da administração estadual que poderão ser extintos, como prevê matéria do Executivo retirada da pauta de votação deste ano.

Só após o esclarecimento de todas as dúvidas a comissão de Orçamento voltará a discutir a matéria, para votar as relatorias de Evandro Leitão (PDT), Walter Cavalcante (PMDB) e Elmano de Freitas (PT) a todas as 1.288 emendas apresentadas por quase todos os parlamentares da Casa. A reunião do colegiado estava marcada para ocorrer às 8h30 de ontem. Porém, o presidente da comissão, deputado Julinho (PDT), atrasou por uma hora, e por isso o debate foi suspenso para início da sessão ordinária, que estava sendo iniciada no Plenário 13 de Maio.

Mais diálogo

Depois, os debates na comissão foram retomados às 11h40, após a plenária do dia. Já era claro, pela pouca presença em plenário, que não haveria deliberação da matéria. E depois dos questionamentos dos oposicionistas, a liderança do Governo optou por negociar diálogo maior sobre a matéria.

Os deputados de oposição utilizaram do Artigo 308, do Regimento Interno, para reclamarem suas dúvidas. O texto diz que, sendo arguida, por qualquer deputado, dúvida quanto à constitucionalidade ou legalidade do projeto ou emendas, a comissão de Finanças e Tributação encaminhará a matéria à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça "que disporá de cinco dias, improrrogáveis, para manifestar-se".

A reunião contou com a presença de 18 deputados, entre aliados e opositores, e os questionamentos foram feitos por sete deles: Odilon Aguiar (PSD), Carlos Matos (PSDB), Silvana Oliveira (PMDB), Roberto Mesquita (PSD), Renato Roseno (PSOL), Leonardo Araújo (PMDB), Sérgio Aguiar (PDT) e Fernanda Pessoa (PR), todos da oposição.

Fernanda Pessoa quis saber onde, na LOA, encontra-se a economia defendida pelo deputado Heitor Férrer (PSB), autor da PEC que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Já Carlos Matos destacou que há uma matéria, ainda a ser deliberada, sobre a extinção de secretarias e outros órgãos no Governo do Estado. Segundo ele, é preciso saber para onde vai o dinheiro destinado às instituições.

Roberto Mesquita chegou a anunciar que poderá fazer pedido de vistas às emendas que estão inseridas na Lei Orçamentária Anual, a ser discutida somente na próxima semana. Evandro Leitão, por outro lado, afirmou que não teria nenhum problema em ficar até o dia 7 de janeiro debatendo a matéria, visto que os parlamentares teriam tempo e são pagos para isso.