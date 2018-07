Dirigentes de partidos no Ceará estão informados

01:00 · 10.07.2018

Apesar de focados nas disputas no Estado, presidentes de legendas do Ceará têm participado de discussões em torno das pré-candidaturas presidenciais. De acordo com alguns deles, há uma intensa discussão em torno da postulação do cearense Ciro Gomes, do PDT, ao Palácio do Planalto, que pode ser definida já nos próximos dias antes das convenções partidárias.

O presidente do Democratas (DEM) do Ceará, Chiquinho Feitosa, já participou de reuniões com a direção nacional da legenda e o ex-governador Cid Gomes (PDT) para tratar de uma eventual aliança com o irmão, Ciro Gomes. Principal representante do Solidariedade no Estado, o deputado Genecias Noronha diz que sua legenda tem discutido uma possibilidade de aliança com o PDT de Ciro Gomes, por meio do Centrão, que conta ainda com as participações do Democratas, PP e PRB.

"Eu tenho feito esforço para que o partido venha apoiar o Ciro, e a maioria corrobora com a possibilidade de fechar com o PDT", disse. PP, SD e DEM, segundo Noronha, podem, sim, estar ao lado do pedetista na disputa presidencial deste ano.

Na sexta-feira da próxima semana (20), o PDT pretende realizar a convenção que homologará a candidatura de Ciro Gomes ao Palácio do Planalto. Segundo disse André Figueiredo, presidente do PDT do Ceará, o diálogo com o PSB tem avançado, enquanto que com o PCdoB ainda é embrionário.

Segundo André, apesar de realizar convenção no dia 20 de julho, Ciro Gomes deixará a vaga de vice em aberto, para definir até o dia 5 de agosto, prazo final para a realização de convenções. "O (governador de São Paulo, Márcio) França tem conversado muito conosco e não será obstáculo para o PSB. Todas as questões estaduais estão sendo superadas, e estamos com expectativa boa", disse. Os partidos que estão dialogando com o PDT devem ser convidados para a convenção. O presidente do PCdoB, Luís Carlos Paes, diz que Manuela D'Ávila continua candidata.