'Desafio é não permitir o retrocesso', defende Janot

01:00 · 16.12.2017

"É comum no meu Estado a vara de marmelo. Extremamente flexível. Para quebrar é muito difícil. Nós vergamos essa vara e ela está no chão (pisa forte). Se não quebrarmos, ela volta batendo em todo mundo e vai estar em pé de novo". A frase foi usada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, durante palestra de encerramento da Semana do Ministério Público no Ceará, ontem, quando se referiu a envolvidos em esquemas de corrupção. O evento, que aconteceu de 13 a 15 de dezembro, fez um balanço da atuação do órgão, debatendo desafios e perspectivas para os próximos anos.

O agora subprocurador-geral da República foi recebido pelo procurador-geral da Justiça no Ceará, Plácido Barroso Rios, e compôs a mesa com o diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, promotor de Justiça Manuel Pinheiro Freitas, o corregedor geral do Ministério Público, José Wilson Sales Junior, além dos integrantes do Conselho Nacional, Lauro Machado Nogueira e Luciano Nunes Maia Freire, e outros convidados.

Rodrigo Janot fez um levantamento das ações de sua gestão à frente do Ministério Público Federal (MPF), destacando o início da Operação Lava-Jato. Ele citou os 120 acordos de colaboração premiada que foram firmados durante a gestão dele, as prisões do empresário Marcelo Odebrecht e do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, além da apreensão de veículos de luxo na casa do ex-presidente da República Fernando Collor de Melo e do dinheiro encontrado no apartamento do ex-ministro Geddel Vieira Lima. "A cereja do bolo, espero que seja prova de crime, 51 milhões de reais. Recebeu de empréstimo esse apartamento em nome do irmão. Não tinha móveis, mas tinha mala e caixa".

O subprocurador-geral afirmou que a Lava-Jato só foi possível diante de ações coordenadas com outros órgãos de controle e um forte investimento em tecnologia. "Uma investigação complexa dessa você não faz se não tiver investigadores preparados e investimento brutal em tecnologia. Ao longo dos anos, a procuradoria vem investindo em informática", destacou.

Ele citou, porém, diferenças entre a colaboração premiada no Brasil e o mesmo procedimento aplicado em outros países. "Colaboração no Brasil não é meio de prova, é meio de obtenção de prova. Seja nos Estados Unidos, seja na Itália, o depoimento do colaborador já é prova contra aquela pessoa que ele aponta", afirmou.

Força das ruas

Um momento de tensão nos trabalhos do Ministério Público, em âmbito nacional, foi a possível aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 37 pelo Congresso, que pretendia retirar o poder de investigação do Ministério Público. Neste processo, segundo ele, a população foi fundamental para derrubar a PEC que deixaria o órgão de braços cruzados.

Janot disse que o trabalho precisa continuar firme, usando a analogia da vara de marmelo, que precisaria ser quebrada antes de voltar a ficar em pé e continuar atuando em esquemas de corrupção. "Essa reação toda ou é coincidência ou é organizada. Estou velho demais pra acreditar em tanta coincidência", disse. "O desafio é não permitir o retrocesso. As instituições brasileiras estão maduras, estão funcionando, ou tudo isso não passou de uma bolha, por circunstâncias, por sorte, pessoas certas foram para os lugares certos na hora exata?", questionou.