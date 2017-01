Deputados projetam debates pós-recesso

00:00 · 21.01.2017

O impasse quanto à possibilidade de extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM) ainda deve ser motivo de debates na Assembleia Legislativa no início dos trabalhos legislativos, projetam deputados estaduais entrevistados pelo Diário do Nordeste. Eles acreditam, ainda, que três temas - saúde, seca e segurança -, que foram destaque em pronunciamentos em 2016, tendem a dividir espaço com assuntos mais pontuais, como as mensagens que tratam do reajuste do funcionalismo público e da equiparação da remuneração da Polícia Militar (PM) à média salarial do Nordeste.

Para Roberto Mesquita (PSD), saúde, segurança e educação não podem sair da lista de assuntos tratados no Parlamento. Ele avalia, contudo, que no primeiro semestre deste ano a possível extinção do TCM, assim como a aproximação entre o governador Camilo Santana (PT) e membros do PSDB no Ceará, sinalizada na escolha do tucano Maia Júnior como secretário do Planejamento a partir de fevereiro, devem pautar discussões na Casa. "Tomara que o governador não esteja atuando de forma oportunista neste caso", disse.

Já Carlos Matos (PSDB) acredita que a crise hídrica volta ao centro das discussões na Assembleia caso o Ceará tenha uma quadra chuvosa abaixo da média. "Independente da quadra chuvosa, ainda pode se ter o risco de colapso em algumas regiões", opinou. Ele destacou que também haverá espaço para questões eleitorais, visto que 2017 antecede ano de eleição em âmbitos estadual e federal.

Ao apontar segurança como tema que deve ser pauta prioritária entre os parlamentares, Carlos Felipe (PCdoB) destaca que, apesar de o índice de homicídios ter diminuído no Estado, o de furtos aumentou, o que fará com que a Assembleia busque meios para enfrentar a crise na segurança. O deputado Sérgio Aguiar (PDT) acredita que a situação financeira do País também deve nortear os trabalhos da Casa. "Devemos levar em conta que são nos estados e nas cidades onde a população habita, e acredito que esse e outros problemas devem ser levados à tribuna". Os trabalhos da Assembleia serão retomados em fevereiro.