Deputados estão diferentes do início do mandato

01:00 · 20.12.2017

Dos 46 deputados que integram a Assembleia Legislativa do Ceará, 20 estão no primeiro mandato e outros quatro são suplentes também novatos. Ao longo dos últimos anos, muitos dos neófitos na Casa adquiriram costumes de seus colegas veteranos, que nem sempre são de interesse da sociedade cearense, como, por exemplo, não dispensarem a atenção que o mandato parlamentar requer.

Logo que chegaram ao Legislativo, eram os mais atuantes, fazendo uso constante da tribuna do Plenário 13 de Maio e, em algumas vezes, se posicionando contra propostas enviadas pelo Governo. Também tinham atuação nas comissões técnicas permanentes, que foi sendo reduzida com passar do tempo.

Muitos deles apresentaram uma quantidade considerável de projetos que tinham tramitação questionada na Procuradoria Legislativa por algum vício de iniciativa. No último ano, porém, as propostas passaram a focar cada vez mais temas localizados, assim como as já tradicionais matérias que tratam da denominação de equipamentos públicos, instituição de datas comemorativas, títulos de cidadania e as que tornam determinadas entidades como de interesse social.

Para se ter uma ideia da mudança de comportamento de alguns deputados de primeiro mandato, no início dos trabalhos da atual Legislatura, na primeira sessão ordinária de 2015, compareceram ao Plenário 13 de Maio 38 parlamentares, sendo 20 novatos. Um ano depois, em 2016, compareceram 35, e menos da metade era de novos.

No dia 3 de fevereiro de 2017, conforme consta no Portal da Assembleia Legislativa, o quórum mínimo sequer foi atingido. Dos 15 que registraram presença, somente seis eram do grupo de primeiro mandato.

Ao Diário do Nordeste, alguns desses parlamentares comentaram os anos que passaram como legisladores e as dificuldades que encontraram. Carlos Felipe, por exemplo, informou que a experiência de novatos que foram prefeitos contribuiu para organizarem uma melhor estrutura no Legislativo Estadual.

Apoio dos veteranos

No entanto, ele lamentou a lentidão no processo de transformação de uma proposta em Lei. Segundo disse, a celeridade ou não de determinada proposta vai depender da relação e nível de influência do parlamentar. Manoel Santana, que atua na suplência de Dedé Teixeira (PT), disse que o fato de ser suplente o limita a atuar em muitas frentes, como nas comissões técnicas e na Mesa Diretora. "Fui excluído em momentos importantes", lamentou.

Para Leonardo Araújo, um dos momentos em que enfrentou maior dificuldade em seu mandato foi quando da votação de matérias de interesse do Governo do Estado. Como membro da oposição, ele disse que "muitas das vezes a base governista atuou de forma violenta contra posicionamentos da oposição".

O peemedebista citou como exemplo de ponto positivo o apoio que recebeu de alguns veteranos na Casa. No entanto, afirmou que existem comportamentos enraizados no Parlamento cearense que foram assimilados por alguns novatos, o que é negativo para a sociedade.

Governista, o deputado Bruno Pedrosa afirmou que foi difícil a relação política com alguns de seus pares. "Acredito que muitos se dizem defensores do interesse público, mas vi que não era verdade. Foi uma surpresa negativa ver pessoas que eu admirava, aqui dentro, atuando de forma meramente ilustrativa".