Deputados demandam mais diálogo e novo coordenador

00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:24

Atual coordenador da bancada, José Airton Cirilo (PT) faz avaliação positiva de ações de 2016. Até agora, Cabo Sabino (PR) é o único do grupo que se coloca para a função de coordenação ( Fotos: Helene Santos e Fabiane de Paula )

A pouco mais de uma semana para o início do ano legislativo, embora deputados federais cearenses venham destacando a liberação de emendas parlamentares como respostas às demandas do Estado para suas bases eleitorais durante o recesso parlamentar, a atuação da bancada do Ceará no Congresso Nacional é considerada desarticulada e sem foco pelos próprios integrantes. Parlamentares dizem que falta diálogo e uma atuação conjunta entre os representantes cearenses para pleitear políticas e recursos ao Estado.

A não renovação da coordenação da bancada – posição hoje desempenhada pelo deputado José Airton Cirilo (PT) – também é alvo de críticas. Isso porque, para alguns, não é interessante aos pleitos do Ceará que o coordenador da bancada seja da base de oposição ao Governo de Michel Temer (PMDB).

O deputado Ronaldo Martins (PRB) é um dos que acreditam que a bancada cearense está sem foco e sem objetividade. “Espero que possamos eleger uma nova liderança nos próximos meses (para mudar esse quadro)”, afirma. “Temos que aproximar o Governo Federal das questões mais urgentes do Estado sem olhar para cor partidária. Mas, de forma geral, trata-se apenas de um jogo de vaidades, onde cada um quer mostrar, individualmente, o seu valor”, acrescenta .

Ronaldo Martins é deputado federal há dois anos e diz que, até agora, não viu a bancada trabalhar de forma articulada, embora todos os integrantes tenham ciência dos problemas mais urgentes do povo cearense.

Já o tucano Raimundo Gomes de Matos reconhece que a bancada cearense não teve força política no Congresso durante o ano passado, mas pondera que esta foi a média de todas as bancadas do País. Além disso, ele diz que 2016 foi um ano atípico, pois não houve renovação da coordenação da bancada e os trabalhos conjuntos foram prejudicados por divergências entre parlamentares em relação ao impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Gomes de Matos acredita que a primeira missão da bancada no retorno dos trabalhos, no início de fevereiro, é definir nova coordenação. “A nossa primeira missão é entrar em um consenso e ver quem poderá coordenar e fazer a pauta. Existe toda a necessidade de ver os nomes que se colocam à disposição”, aponta.

Até agora, apenas o deputado federal Cabo Sabino (PR) colocou seu nome à disposição para coordenar a bancada cearense. Embora diga reconhecer o trabalho do atual coordenador, José Airton Cirilo, ele defende a mudança da coordenação para dar um novo ritmo aos trabalhos da bancada, bem como facilitar o diálogo com o Governo Federal.

‘Necessária’

“A mudança da coordenação é necessária. Todos os anos, o normal é que se tenha eleição, e aí permanece o coordenador ou é eleito outro. Mas é natural que, com governo diferente, mude o coordenador. O José Airton é formidável, mas é de oposição. Isso torna mais difícil para dialogar naquilo que tange às lutas do Ceará”, aponta. Ele espera que a eleição ocorra em fevereiro.

No fim do ano passado, José Airton Cirilo avaliou positivamente a atuação da bancada, inclusive priorizando ações e emendas voltadas à seca e à saúde. O petista disse que só pautaria uma reunião com o grupo após o recesso, em fevereiro.

Segundo o parlamentar do PT, ao longo de 2016, foram realizadas reuniões da bancada, as últimas para discutir emendas prioritárias para este ano. “De um modo geral, temos muita unidade. A bancada tem sido muito solidária às ações do Governo do Estado. Nós estamos atuando de forma conjunta pra defender os interesses do Ceará”, afirmou.