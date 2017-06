Deputados confirmam nova ordem na oposição

00:00 · 09.06.2017

Deputada Silvana Oliveira confirma ter sido escolhida a nova líder do bloco parlamentar que reúne deputados do PSD, PMB e PMDB ( Foto: Érika Fonseca )

Apesar da ausência de deputados para realização das atividades no Plenário 13 de Maio, ontem, os bastidores da Assembleia Legislativa estiveram bem movimentados. Tudo por conta da decisão da maioria dos deputados do bloco PMDB, PSD e PMB de indicar a deputada Silvana Oliveira como líder da bancada, substituindo o também peemedebista Leonardo Araújo, conforme noticiado na edição de ontem do Diário do Nordeste.

Araújo, que soube um dia antes da possibilidade de ser destituído do cargo, buscou articular com seus pares a permanência na liderança do bloco e, para isso, conversou com membros aliados ao Governo Camilo Santana. Ele chegou, inclusive, a se comprometer com a entrega da relatoria da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que extingue o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), até o dia 19 de junho, caso seja ele escolhido relator da matéria. Tudo isso para se manter na liderança da bancada. A mudança feita na liderança, é também para evitar que ele seja o relator da PEC.

A deputada Silvana Oliveira, porém, já na condição de líder do bloco, chegou a assinar despacho retirando Leonardo Araújo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), e Odilon Aguiar (PMB) da Comissão de Orçamento. Recentemente, depois da saída de Danniel Oliveira (PMDB) da comissão de Orçamento, o presidente do grupo, Joaquim Noronha (PRP), acatou a indicação de Aguiar para compor o colegiado, e o indicou como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Posicionamento

Leonardo Araújo, por outro lado, foi escolhido pelo presidente da CCJ, Sérgio Aguiar, para relatar a PEC que extingue o TCM, mas a proposta ainda segue aguardando parecer técnico da Procuradoria Legislativa, o que deve acontecer até o início da próxima semana. No lugar de Araújo, a deputada Silvana chegou a designar Osmar Baquit, que retornou à Casa na quarta-feira passada. Já na vaga deixada por Odilon Aguiar teria Agenor Neto como escolhido.

No entanto, a decisão de Silvana Oliveira não havia sido protocolada na Casa, conforme ela informou ao Diário do Nordeste. Já Leonardo Araújo disse que ele permanecia como membro da CCJ e líder do bloco. Acontece que a maioria da bancada, a partir do retorno de Baquit, tem um posicionamento governista, o que inviabilizaria a permanência do parlamentar como líder.

Dos dez membros do bloco PMDB, PMB e PSD fazem parte da base de apoio ao Governo Camilo Santana os deputados Bethrose (PMB), Gony Arruda e Osmar Baquit, ambos do PSD; Agenor Neto, Audic Mota e Silvana Oliveira, do PMDB. Já os opositores são apenas Leonardo Araújo, Danniel Oliveira (PMDB), Roberto Mesquita (PSD) e Odilon Aguiar.

Disputa

Araújo disse desconhecer a indicação oficial do nome de Silvana para a liderança do bloco, mas ressaltou que, desde o ano passado, ela, juntamente com o deputado Audic Mota, vêm tentando destituí-lo da função de líder da bancada. Ele atribui isso a uma disputa "paroquial" entre seu mandato e o mandato de Mota, uma vez que os dois são da mesma Região dos Inhamuns.

"Ele (Audic) articulou esse movimento para me destituir. Mas eu conversei com o vice-presidente da Casa, Tin Gomes, e me comprometi com ele a cumprir os prazos regimentais da PEC", explicou.

Já Silvana Oliveira destacou que a maioria do bloco estava "desconfortável" com as declarações públicas da liderança do bloco e este teria sido o motivo de terem indicado seu nome para liderar o grupo.

"Não vou fazer nenhum confronto com isso, mas quero contribuir com a maioria", disse a peemedebista, que nos últimos meses tem se aproximado do Governo do Estado. A parlamentar, porém, na manhã de ontem, não estava certa se continuaria como líder do bloco, apesar de seis deputados terem assinado interesse em seu nome para liderar o grupo. "Eu posso ficar com a liderança, mas eles podem recuar. Isso vai depender do Governo", disse ela.

Retorno

Para o deputado Audic Mota, não há qualquer irregularidade em destituição de liderança de bloco partidário, principalmente, quando não há formação da maioria, como é no caso da bancada. "É óbvio que seis não podem ser constrangidos por três ou quatro. As composições de comissões e os trabalhos do bloco vão ser definidos de acordo com o trabalho do novo líder, que terá total liberdade para adotar o que melhor convir, fazendo adequações convenientes em nome do bloco", defendeu o peemedebista.

Já Osmar Baquit disse que seguirá as orientações do líder da base governista, que é o deputado Evandro Leitão, do PDT. Ele destacou que volta para a Assembleia com a missão de ajudar o Governo nas votações da Casa, mas deixou claro que permanecerá na Casa apenas até o fim do mês corrente.

"Minha saída não é definitiva e meu retorno se dará, no máximo, no fim do mês. Já fui líder e posso contribuir com as votações finais", disse. Ele ressaltou, ainda, estar do lado da maioria do bloco PMDB, PMB e PSD, que é governista.