Críticas a políticas de saúde mental

01:00 · 15.12.2017

Os vereadores da bancada do PT foram à tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza, ontem, para criticar as propostas do governo federal para a área de saúde mental. Ecoando posições de entidades que atuam na área, os parlamentares alegam que a posição do governo é um retrocesso às políticas da área e reforça modelos de atuação que violam os direitos humanos.

O primeiro vereador a tratar do assunto, ainda no Pequeno Expediente, foi Acrísio Sena. De acordo com o parlamentar, a posição de entidades como o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Psiquiatria e o Conselho Regional de Serviço Social, que divulgaram nota conjunta criticando as medidas, é "uma verdadeira demonstração da luta antimanicomial brasileira e uma ratificação da legislação que estabelece os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais".

De acordo com o documento apresentado pelo parlamentar, as propostas, que estavam previstas para serem apresentadas ao público ontem, visam a "deformação" das políticas públicas para a área, destacando a ideia de financiamento de hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas, que o movimento classifica como "manicômios".

O tema também foi abordado pelo líder da bancada, Guilherme Sampaio. Ele disse que os problemas apontados pelas entidades da área seriam apenas mais um de muitos retrocessos "que compõem o desmonte das políticas sociais". Segundo o petista, medidas propostas pelo governo federal afetam diretamente o Sistema Único de Saúde.