Comissões vão para PPL e PDT

00:00 · 14.01.2017

O PPL e o PDT ficaram com as duas principais comissões da Câmara Municipal de Fortaleza. Enquanto Renan Colares (PDT) assumirá a Comissão de Orçamento da Casa, responsável por analisar matérias que tratam sobre aumento de impostos ou empréstimos por parte da Prefeitura, Gardel Rolim (PPL) assumirá a Comissão de Legislação e Justiça, por onde passam todas as proposições da Casa para ter sua adequação analisada em relação à Lei Orgânica do Município e às Constituições estadual e federal.

Os dois são vereadores em primeiro mandato. A indicação de parlamentares novatos era esperada para as presidências das comissões como forma de compensar a hegemonia de veteranos em outros espaços. Apesar da Câmara ter renovado cerca de 60% da sua composição em 2016, isso não vinha refletindo-se nas indicações de cargos até o momento. Na Mesa Diretora, apenas Paulo Martins (PRTB) e Idalmir Feitosa (PR) não compuseram a Legislatura anterior - este, porém, já foi vereador.

O líder da oposição, Plácido Filho (PSDB), já havia desempenhado o mesmo cargo na gestão Luizianne Lins (PT). Apenas os líderes do prefeito - Ésio Feitosa (PPL), Portinho (PRTB) e Michel Lins (PPS) - e o vice-líder da oposição, Soldado Noélio (PR), não haviam passado pela Casa.

Posse

Os cargos nos colegiados da Câmara são os últimos que ainda precisam ser definidos. Os integrantes das comissões permanentes deverão tomar posse na primeira sessão ordinária deste ano, que deve ocorrer no começo de fevereiro. Também deve ser recriada, no começo de fevereiro, a comissão temporária para debater a atuação dos aplicativos de transporte individual remunerado, categoria na qual se enquadra o Uber.

As comissões também terão que debater alguns dos temas que o prefeito Roberto Cláudio (PDT) elegeu como centrais para o começo da nova gestão. Ele espera que o Legislativo municipal vote a nova Lei de Uso e Ocupação do Solos (Luos), o Código da Cidade e a Lei de Poluição Visual ainda nos primeiros meses de 2017.