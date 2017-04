Comissão fecha debates na terça-feira

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:05

A Comissão Conjunta de Legislação e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Fortaleza deve encerrar na terça-feira (11) os debates sobre a "Política de Desenvolvimento Urbano de Baixo Carbono", proposta da Prefeitura que começou a tramitar na Casa no último dia 14. De acordo com o presidente do colegiado, Acrísio Sena (PT), "a nossa meta é analisar na próxima semana".

Segundo o vereador, o projeto encontra-se sob vistas de Guilherme Sampaio (PT). O prazo para a devolução da matéria termina no dia 14 e, de acordo com Acrísio, as discussões devem ser encerradas no mesmo dia.

Sampaio já havia dito que analisa se dois projetos de sua autoria podem ser convertidos em emendas ao texto da Prefeitura, que propõe adoção de medidas para a mitigação da mudança do clima por meio da redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). A proposta já recebeu parecer favorável da relatora, Eliana Gomes (PCdoB).