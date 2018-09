Paulo Cesar Norões

01:00 · 18.09.2018

Em 20 dias, acontece o primeiro turno. Parece pouco, mas é tempo suficiente para muita coisa acontecer. Especialmente na eleição presidencial, que só pegou mesmo na semana passada, com a definição do candidato do PT. Definido Fernando Haddad, a resposta veio de forma imediata, com um salto do ex-prefeito de São Paulo nas pesquisas. No Ibope e Datafolha, ele alcançou Ciro Gomes, no que promete ser o principal embate até o fim, posto que a outra vaga dificilmente escapa das mãos de Bolsonaro. Em curva ascendente, é provável até que Haddad dê uma descolada de Ciro e se isole na segunda posição. Fim de linha para o pedetista? Não necessariamente. Há ainda, pelo menos, três debates, em que o confronto direto pode provocar mudanças. Rejeição e voto útil são itens que também podem influenciar escolhas.

Fraude?

Bolsonaro disse, em live (vídeo ao vivo) numa rede social, que o pleito só terá lisura se ele vencer. Senão, terá havido fraude nas urnas eletrônicas. Ministro Dias Toffoli, novo presidente do STF e ex-presidente do TSE, rechaçou a crítica e lembrou que o próprio Bolsonaro já foi eleito diversas vezes no sistema de urnas eletrônicas. "Tem gente que acredita em saci-pererê", ironizou. Disse ainda que a OEA mandará observadores na eleição.

Recurso

Lia Gomes decidiu que vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que indeferiu sua candidatura porque ela não realizou o cadastramento biométrico. Para a Justiça, se ela não pode votar, não pode ser votada. O recurso foi decidido em reunião com o irmão Cid Gomes. Vão esperar julgamento do TSE até o próximo dia 24. Se não houver decisão, definirão o que será feito.

Canastras

Sabe o que une Camilo Santana, Cid Gomes e Eunício Oliveira, além da aliança em busca de votos? O buraco. Mal entram no avião que os conduzem de uma cidade a outra nessas andanças pelo Interior e já começa o carteado. Não há aposta em dinheiro, garantem. É só diversão para passar o tempo e relaxar um pouco da rotina intensa de encontros, discursos, palanques e carreatas.

Saia justa

Arranjos eleitorais deste ano têm provocado situações curiosas em que candidatos majoritários contam com o apoio de grupos divergentes entre si. Dia desses o prefeito Argemiro Sampaio, de Barbalha, que é do PSDB, mas, além da Dra. Mayra, vota em Eunício Oliveira por conta da ajuda do senador ao Município, passou por saia justa com a presença do candidato Eduardo Girão (PROS) no palanque tucano.

Automação

Desembargador José Tarcílio Souza da Silva, presidente da Comissão de Informática do TJCE, informa que todas as Varas do Estado já estão usando o Sistema de Automação da Justiça, nova ferramenta de gestão digital dos processos. Dessa forma, garante, todo o Estado passa a ter o processo eletrônico, como já ocorria em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha.

"Tenho certeza de que, eleito, o Haddad irá assinar no seu primeiro dia de governo um indulto para o presidente Lula"

Fernando Pimentel (PT), governador de Minas Gerais e candidato à reeleição, sobre Haddad mandar soltar Lula se eleito presidente.

Tem mais...

Sois rei Deputado federal Chico Lopes (PCdoB) estará rodeado de mulheres, amanhã à noite. Ele foi o autor das leis da semana estadual e da semana nacional pela não violência contra a mulher. Em sinal de gratidão, terá o apoio de muitas delas, que se reúnem com ele no Republic Bar, no Benfica.

Adesão Campanha está cara e o que não falta é jantar adesão para ajudar nos gastos. Hoje, praticamente no mesmo horário, deputado federal André Figueiredo e estadual Evandro Leitão recebem os amigos. André no La Maison (19h) e Evandro no Dallas (20h).

Transitando Eleição para deputado federal, aliás, está disputadíssima. Não dá pra ficar esperando os votos caírem do céu. André Figueiredo tem rodado o Ceará inteiro. Só na última semana, foram 2.300 Km percorridos. Tudo por terra.