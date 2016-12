Paulo Cesar Norões: Vários partidos em um

00:00 · 26.12.2016

PMDB tem por tradição abrigar políticos de diversas concepções ideológicas - em alguns casos, aliás, nenhuma ideologia. Isso remete a gêneses do partido, formado a partir do que sobrou do velho MDB - que, por sua vez, já era um amontoado de tendências agrupadas no único partido de oposição consentido pelo Regime Militar - mais os dissidentes do PDS e PFL, que trocaram de partido para continuar no governo. Essa múltipla identidade e desapego a uma unidade ideológica se reflete na bancada da Assembleia. PMDB, hoje, é um partido rachado ao meio. Três deputados na oposição - Danniel Oliveira, Dra. Silvana e Leonardo Araújo (novo líder); e três na oposição: Audic Mota, Agenor Neto e Tomaz Holanda. Apesar disso, já se sabe que todos continuarão na legenda. Afinal, é o velho PMDB...

Indicação

O presidente da AL, Zezinho Albuquerque, emplacou o filho Antônio José como prefeitinho da Regional 6, cargo que tem como titular um indicado pelo também deputado José Sarto. O novo prefeitinho de Roberto Cláudio fez uma boa administração em Massapê, mas perdeu a reeleição para o próprio tio, Jacques Albuquerque. Antônio, com sua competência, tem tudo para fazer um bom trabalho na Grande Messejana.

Expectativa

Já que o encerramento da sessão legislativa da AL deste fim de ano foi adiado, é aguardada com expectativa uma mensagem prometida pelo Executivo. A proposta nivelaria o salário dos agentes de segurança do Ceará com todo o Nordeste, como prometeu Camilo Santana assim que foi eleito, em 2014. Esta expectativa pertence, também, aos que fazem a segurança pública no Ceará.

Olho de lince

O novo líder do PSD na Assembleia Legislativa (substituiu Osmar Baquit), deputado Roberto Mesquita tem observado as ações do Executivo com olho de lince. Aliás, o ex-parlamentar do PV é um dos destaques da oposição na atual legislatura, com atuação elogiada pelo próprio plenário. Bom de briga e posicionamentos firmes, Mesquita promete no exercício de liderança.

Mais emprego

A Zona de Processamento de Exportações, que faz parte do Complexo Portuário do Pecém, vai precisar de 3.500 novos operários a partir do próximo ano, com a inserção dos 2.000 hectares (equivalentes a dois distritos industriais de Maracanaú) que eram da sonhada siderúrgica às terras do ZPE. Com a ampliação serão mais 12 novas empresas, principalmente de granito.

Mais emprego 2

Como é um trabalho específico, a Unidade do Centro de Treinamento, que funciona no próprio complexo, vai receber interessados em cursos profissionalizantes. Hoje, quatro grandes empresas estão em funcionamento pleno na ZPE. Segundo o presidente da ZPE, Mário Lima Júnior, este será um grande avanço na geração de emprego e renda no Ceará.

"Boas vibrações emanadas para nossa luta por um Parlamento mais independente e um Ceará mais desenvolvido."

Sergio Aguiar, deputado estadual (PDT), em mensagem de Natal aos correligionários. Típico discurso

de oposição.

Tem mais...

O Governo anunciou um pacote de medidas econômicas, inclusive, de renegociação de dívidas junto à Receita Federal por pessoas físicas e jurídicas.

O problema é que os auditores estão em greve e na sede da Receita ninguém informa qual o prazo final e nem se será prorrogado.

Conforme prometido, dois nomes de peso na equipe do prefeito eleito de Aracati, Bismarck Maia. Na Educação, Sofia Lerche, que comandou a versão estadual da pasta no governo Lúcio Alcântara.

Para tentar combater o tráfico e a proliferação de gangues, sobretudo nas praias de Aracati, Bismarck convocou o experiente delegado Cesar Wagner. Esse conhece.