Paulo Cesar Norões

00:00 · 20.12.2016

Momento político requer atitude firme do presidente Michel Temer, caso queira estancar a rebeldia que começa a tomar conta de setores da base parlamentar. Temer, até aqui, tentou resolver tudo na base da conversa. E, pode-se dizer, do ponto de vista do Congresso até que surtiu certo efeito, com a aprovação de projetos - alguns até polêmicos. A sucessão de crises geradas pelas delações que atingem pessoas próximas - e o próprio Temer - alimenta o clima de instabilidade e enfraquece (mais ainda) o governo. Para um interlocutor do presidente, é hora de radicalizar. Ou Temer começa trocando auxiliares do primeiro escalão enrolados nas denúncias, por gente de reputação ilibada - mesmo que isso signifique afastar amigos - ou a situação vai se agravar e pode ficar incontornável. Aí, sabe-se lá o que pode acontecer!

Em cadeia

Michel Temer vai falar esta semana para os brasileiros. Aproveitará a mensagem de Natal para fazer uma espécie de prestação de contas dos seis meses de administração. O Palácio do Planalto não divulgou, ainda, se será pela internet ou em cadeia de rádio e TV. Alguns assessores temem um panelaço na hora do pronunciamento no caso da última opção. Eles acham perigoso diante a baixa popularidade do presidente.

Fechou questão

Noves fora manifestações em contrário - as mais recentes de entidades como Dieese e Associação Cearense do Ministério Público -, extinção do TCM parece caminhar para a irreversibilidade. Pelo que se ouve nos bastidores, não há muito o que a oposição possa fazer. Parte dela, aliás, vota a favor, a partir do autor da PEC, Heitor Férrer. E, como é notório, a base governista vai votar em peso pela extinção.

Impedidos?

Na reunião de ontem da CCJ da Assembleia que discutia a PEC que extingue o TCM, a deputada Dra. Silvana (PMDB), levantou questão de ordem para que os 14 deputados que respondem a processos no TCM se julguem impedidos de votar a proposta. Só não disse os nomes dos parlamentares. Logo depois, a deputada, que é médica, sentiu-se mal, foi atendida e voltou para a reunião.

Ninho antigo

Afastado judicialmente do cargo de prefeito de Juazeiro do Norte, por duas vezes, médico Raimundo Macedo passou a dirigir a Unidade Básica de Saúde (USB) do bairro Araçá, em Aurora. O prefeito Adilton Macedo é seu sobrinho. Raimundão não deve mais disputar eleições, mas não vai se afastar totalmente da política. Estuda apoiar um de seu filhos a deputado estadual, em 2018.

Horas extras

Teori Zavascki disse que vai trabalhar no recesso para analisar os 77 depoimentos de delação premiada de executivos da Odebrecht. As férias dos ministros do STF começaram ontem e os trabalhos só serão retomados em fevereiro. Teori classificou como "lamentável" o vazamento de termos das delações de executivos da Odebrecht antes do envio ao Supremo pela PGR.

"Votaremos pelo fim do TCM. Temos 30 votos no mínimo"

Evandro Leitão, (PDT), líder do governo na Assembleia, sobre a PEC do deputado Heitor Férrer (PSB), que extingue o Tribunal de Contas dos Municípios e transfere suas atribuições ao Tribunal de Contas do Estado

Tem mais...

Conforme preceitua a nova legislação eleitoral, haverá nova eleição para prefeito e vice de Tianguá. TSE considerou inelegível o candidato mais votado em outubro, Dr. Luiz, que teve 20.932 votos. O segundo, Jean Azevedo, teve 19.637.

Proposta que prevê fim da prerrogativa de foro especial de parlamentares, presidente da República, magistrados, ministros, governadores e prefeitos pode entrar na pauta de votações de hoje da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

Vice-prefeito eleito de Maracanaú, Roberto Pessoa, ao receber título de cidadão de Barbalha, ontem, fez questão de homenagear um saudoso amigo: "Agora tenho a honra de ser conterrâneo de Edilmar Norões". Cidadania, aprovada por unanimidade, foi proposta pelo vereador Rildo Teles.