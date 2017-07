Paulo Cesar Norões

00:00 · 29.12.2016

Deputado Heitor Férrer já comemorava economia imediata de R$ 20 milhões com a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando a ministra Cármen Lúcia concedeu a liminar que torna sem efeito a PEC aprovada pela Assembleia. Decano Celso de Melo é quem vai dar o perecer sobre Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) ajuizada pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Como o STF está em recesso e o parecer só sai, no mínimo, em fevereiro, volta tudo ao que era antes e Domingos Filho deve ser empossado já no início do ano na presidência do TCM. A liminar esquentou a votação do Orçamento do Estado, na Assembleia. A oposição queria que o repasse previsto originalmente para o TCM fosse mantido. A situação, porém, impôs a retirada de 20%, ou R$ 20 milhões, a serem aplicados na Saúde.

Revolta

Enquanto Domingo Filho voava de Brasília para Fortaleza, seu filho, deputado federal Domingos Neto, acompanhava a sessão da Assembleia pela TV. Neto criticou a decisão dos deputados situacionistas, que, mesmo sabendo da liminar, aprovaram a LDO como se a extinção do TCM não tivesse sido suspensa. "Fizeram igual a Renan Calheiros, que descumpriu decisão do STF", disse ele.

Servidora

Ao nomear Dalila Saldanha para a Secretaria de Educação, prefeito Roberto Cláudio cumpriu promessa de indicar alguém com perfil técnico para a área. Dalila participou de projetos reconhecidos pelo MEC na gestão da hoje vice-governadora Izolda Cela na Secretaria de Educação do Estado. Desde 2013 vinha sendo coordenadora executiva da pasta.

Fila andando

Quase todo dia quem aparece na Assembleia é o 1º suplente de deputado estadual da aliança PT do B, PMN, PP (eleição 2014), Mário Hélio, que não conseguiu se eleger este ano vereador de Fortaleza, mas ficará com a vaga do prefeito eleito do Crato, Zé Ailton Brasil. Como John Monteiro foi reeleito vereador em Fortaleza e Amália Lopes, prefeita de Ocara, Oman Carneiro vira 1º suplente.

Prefeit(ãoz)inho

Há quem ache que Adail Fontenele é maior do que seu novo cargo. Porém, Roberto Cláudio não o colocou na Secretaria do Centro à toa. Adail vai tocar o projeto de requalificação do Centro, que agora só depende da aprovação do empréstimo internacional, pelo Senado. Projeto inclui recuperação de fachadas, fiação toda subterrânea e ordenamento do comércio ambulante, incluso o da José Avelino.

Tem mais...

Com a posse de Arnon Bezerra como prefeito de Juazeiro, Inácio Arruda passará a ser o primeiro suplente de deputado federal da coligação dos aliados dos irmãos Ferreira Gomes, em 2014.

Quem volta à Câmara Federal, em janeiro, é Ariosto Holanda, na vaga de Antonio Balmann, que segue no governo Camilo.

Ex-senador Mauro Benevides chega nesta sexta em Fortaleza. Vem prestigiar a posse de prefeitos amigos, especialmentee do neto David Benevides, em Redenção.

Governador Camilo Santana vai passar o Réveillon longe dos holofotes, com a mulher, Onélia, e os filhos. Vão para Icapuí, onde têm casa de veraneio.