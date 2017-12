Paulo Cesar Norões

01:00 · 22.12.2017

No balanço das atividades do Tribunal de Contas do Estado, consta que o número de processos julgados, este ano, bateu o recorde de toda a história da Corte, que tem 82 anos. Foram 7.735 até o dia 11 de dezembro, 70% a mais do que 2016. Graças em boa parte, segundo o presidente Edilberto Pontes, à implantação de tecnologia avançada, que traz mais eficiência ao controle. A automatização da análise das prestações de contas garante mais rapidez e efetividade aos julgamentos do Tribunal. E o cruzamento de dados ajuda também a identificar irregularidades. Como exemplo, o TCE encontrou 5.495 possíveis casos de acumulação indevida de cargos em municípios e 1.351 nas Secretarias de Saúde e Educação do Estado. O que, caso confirmado, poderá gerar uma economia de 500 milhões de reais, por ano, aos cofres públicos.

Carnaval

Bismarck Maia quer fazer do Carnaval de Aracati o maior e melhor negócio para alavancar a economia do município e, principalmente, dos cidadãos. Para tanto vai trabalhar em três frentes: uma boa infraestrutura, atrações de peso e bastante divulgação para atrair um bom número de turistas. Segundo o prefeito, só na sede já existem 600 casas disponíveis para aluguel e 500 ambulantes cadastrados.

Renovação

Quem abonou a ficha de filiação de Eduardo Bismarck ao PDT foi o ex-governador Cid Gomes. Após o ato, prestigiado pelas principais lideranças do partido, a partir do presidente André Figueiredo, Cid levou Eduardo para jantar e também discutir a perspectiva eleitoral em 2018, quando o filho do prefeito Bismarck Maia, de Aracati, deverá se candidatar a deputado federal.

Multa suspensa

Justiça Federal do Piauí suspendeu multa estipulada pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio) à obra do condomínio residencial de Cid Gomes, na Serra da Meruoca. Decisão alegrou aliados de Cid, que falavam em perseguição política por parte do órgão. Juiz entende que não cabia multa pois não foi apresentado relatório técnico e de fiscalização do ICMBio. Obra está parada desde o embargo.

Educação

Prefeito Roberto Cláudio e a secretária da Educação Dalila Saldanha entregam, hoje à noite, o Centro de Educação Infantil (CEI) Airton José Vidal Queiroz, no bairro Alto da Balança. É o 12º novo CEI inaugurado em 2017 e marca entrega da 100ª unidade de Educação Infantil, entre equipamentos construídos, reformados, municipalizados e conveniados, da atual gestão municipal.

Desbloqueio

Com R$ 400 milhões a mais nos cofres, por conta do aumento da arrecadação de receitas federais acima do esperado, melhora na economia e a eficiência nos gastos públicos, governo Temer resolveu liberar R$ 5 bilhões do orçamento federal deste ano. A ideia é permitir que os órgãos do poder público melhorem o atendimento à população e retomem a capacidade de realizar investimentos.

"Não vai ser um partido de aluguel"

Cabo Sabino, deputado federal, ao confirmar que está se transferindo para o PHS, partido ao qual vai não só se filiar, mas também comandar no Ceará. A chegada de Sabino deve provocar a saída do deputado estadual Tin Gomes, que chegou a afirmar que esvaziaria o partido, caso perdesse o comando para o Cabo Sabino. "Vereadores e até mesmo prefeitos que queiram vir, serão muito bem aceitos, e os que não quiserem têm toda a liberdade de procurar uma legenda que melhor se identifique com eles"

Tem mais...

Presidente do PDT cearense, deputado federal André Figueiredo, esteve ontem, junto com Cid Gomes, com Anderson Palácio e Professor Palácio, lideranças do Cariri.

Anderson terá as bênçãos de André, Cid e, claro, do Professor Palácio, que é ex-vereador de Assaré, nas eleições de 2018. Ele será candidato a deputado estadual.

Programa Internet Para Todos, apresentado ontem a prefeitos e lideranças do interior pelo deputado federal Domingos Neto (PSD), vai levar banda larga a 50 municípios do Ceará, beneficiando cerca de 2 milhões de pessoas.

Jaime Araripe, presidente da Associação Cearense de Registradores de Pessoas Naturais, comemora integração nacional dos cartórios através da internet.