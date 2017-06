Paulo Cesar Norões

00:00 · 08.06.2017

Seja qual for o resultado do julgamento da chapa Dilma-Temer, no Tribunal Superior Eleitoral, o imbróglio estará longe de uma solução definitiva. Se a chapa for cassada, virão os chamados embargos de declaração, que, por motivos distintos, tanto os advogados de Dilma - para preservar-lhe os direitos políticos - quanto os de Temer - para mantê-lo no cargo - deles farão uso. E de embargo em embargo, o caso pode se arrastar de tal forma que o resultado final não saia antes do final do mandato de Temer. Por outro lado, absolvido ou recorrendo a uma eventual condenação, dificilmente o presidente encontrará tranquilidade para governar. Principalmente se o PSDB resolver abandonar o barco - o que é desejo de parte significativa dos tucanos. Sem apoio popular e com a base enfraquecida, até onde iria o poder de resistência de Temer?

Reunião

Reunião da Executiva Nacional para decidir se o PSDB continua no governo ficou para segunda-feira, só após decisão do TSE. Cresce entre influentes tucanos a opção pela saída. Entendem que o compromisso é com a aprovação das reformas no Congresso, e isso pode ser feito fora do governo. Senador Tasso Jereissati, presidente interino do PSDB, trabalha para que, seja qual for, a decisão represente um sentimento de coesão.

Pode ser

Secretário-geral do PPS nacional, Wober Junior, estará presente na reunião do Diretório Estadual do partido, sábado, que vai debater a atual conjuntura política e possíveis cenários para as eleições de 2018. Sobre a especulada filiação do deputado federal Danilo Forte ao PPS, presidente Alexandre Pereira não se faz de rogado: "Muito bem-vindo! Já foi convidado por mim, inclusive."

Reunião

Deputado Roberto Mesquita cobra da mesa diretora da Assembleia reunião com os líderes. Que, de acordo com o Regimento Interno, deve ser mensal. E este ano não houve reunião, segundo o parlamentar. Mesquita disse, também, que o Conselho de Ética ainda não foi instalado, pois Fernando Hugo e Agenor Neto não teriam autorizado inclusão de seus nomes por não terem sido consultados.

Rejeitado

Deputado estadual Renato Roseno (PSOL) tentou incluir emenda à mensagem que altera a lei que trata sobre incentivos fiscais às empresas, vetando o benefício para empresas cujos sócios, diretores, administradores ou representantes legais tenham sido doadores nas últimas campanhas eleitorais para chefe do Executivo do Estado do Ceará. Não passou.

Cadeira elétrica

Repararam? Henrique Eduardo Alves foi o terceiro ex-presidente da Câmara Federal preso nos últimos cinco anos. Antes dele, João Paulo Cunha (PT), por envolvimento no escândalo do mensalão, e o famigerado Eduardo Cunha, acusado de múltiplas ilícitos na Lava-Jato. Coincidência? Não. O cargo é poderoso e terreno fértil para negociatas as mais diversas. Não admira ser alvo de ferrenhas disputas.

"Processo que envolve condenação de A, B, C ou D não deve e não pode ser objeto de glamour"

Ministro Herman Benjamin, relator do processo contra a chapa Dilma-Temer no TSE, em resposta ao presidente Gilmar Mendes, que disse que graças a ele, Gilmar, o relator estava "brilhando na TV", vivendo um momento de glamour.

Tem mais...

Governo do Estado entrega, hoje, em Redenção, mais uma brinquedopraça para as crianças e equipamentos de ginástica principalmente para pessoas da terceira idade e com deficiência.

Relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), da Reforma Trabalhista, deve ser lido hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Só depois de votado na CAS é que o presidente Eunício Oliveira levará o texto ao plenário.

Eunício, aliás, recebeu ontem o governador Camilo Santana, em Brasília. Na pauta, liberação de recursos para o Cinturão das Águas e o Metrofor.

Jornalista da Globonews, Cristiana Lobo, fará palestra na Fiec, próxima segunda, sobre o momento político do país.