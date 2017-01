Paulo César Norões: Situações indefinidas

00:00 · 05.01.2017

Candidatos a prefeito mais votados de Barro, Saboeiro, Tianguá e Santa Quitéria tiveram registros indeferidos pela Justiça Eleitoral. Luiz Menezes de Lima, de Tianguá, e Tomas Figueiredo, de Santa Quitéria, tomaram posse por força de liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE. Os dois seguem governando enquanto aguardam julgamento de recursos do STF, no caso do prefeito de Tianguá, e do Pleno do TSE, do de Santa Quitéria. Já Barro e Saboeiro, cujos candidatos mais votados não conseguiram autorização da Justiça para assumir enquanto aguardam julgamento dos recursos no TSE, estão sendo administradas pelos presidentes das respectivas câmaras municipais. Bom lembrar que, dependendo das decisões do TSE e STF, pode haver novas eleições nesses municípios.

Campanha

Quem deve vir amanhã a Fortaleza é o deputado Rogério Rosso (PSD-DF). Será ciceroneado pelo colega Domingos Neto, presidente estadual do partido. Rosso vem atrás de votos já que disputa a presidência da Câmara contra Rodrigo Maia (DEM-RJ), Jovair Arantes (PTB-GO) e André Figueiredo (PDT-CE). Aliás, Figueiredo espera um posicionamento do PT para formar chapa de oposição ao governo Temer.

Legado de JA

Advogada Nadja Furtado Bortolotti vai comandar o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Popular Dom Aluísio Lorscheider, da Câmara de Fortaleza, que vai atender, de graça, pessoas carentes. Ideia do ex-vereador João Alfredo. Quando deputado, aliás, ele sugeriu e o então presidente da Assembleia, Welington Landim, instalou o correlato Escritório Frei Tito de Direitos Humanos.

Visões distintas

Sobre a morte dos 56 detentos em presídios do Amazonas, o papa Francisco disse que rezou por eles, além de pedir mais respeito ao ser humano por parte dos governantes brasileiros. Enquanto isso, o governador amazonense, José Melo (PROS), revelou que entre os mortos "não havia um só santo. Todos envolvidos com crimes hediondos". Visões totalmente opostas. Que o leitor tire sua conclusões.

Posturas...

O PT só elegeu dois vereadores em Fortaleza, Acrísio Sena e Guilherme Sampaio. Ambos acordaram que Guilherme será o líder do partido. Liderança que não deve envolver temas relativos à Prefeitura, posto que os dois já definiram posturas distintas: Acrísio defende apoio à gestão de Roberto Cláudio, enquanto Guilherme segue a orientação do Diretório Municipal e fará oposição.

...Diferentes

Acrísio justifica o apoio a Roberto Cláudio pela identidade do partido do prefeito, o PDT, com o PT. "Junto com o PCdoB, são as siglas que ainda resistem ao neoliberalismo no país", diz ele. Num ponto, aliás, Acrísio e Guilherme estão de acordo. Não vão formar bloco com PR, PSDB e PMDB, que dão sustentação ao governo Temer - que eles consideram golpista - e fazem oposição ao governo do PT no Ceará.

Quero em 30 dias acabar com todos os pontos de lixo clandestino e regularizar a coleta para voltar a ter uma cidade limpa e organizada."

Ilário Marques (pt)

Prefeito de Quixadá

Tem mais...

Muitos não entendem a razão pela qual existem, na Assembleia, dez partidos com apenas um deputado. Ora, ser líder de si próprio tem suas vantagens. Como, por exemplo, ter direito a dois cargos comissionados a mais.

Na contramão das prefeituras que resolveram criar secretarias municipais de segurança, prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil, na reforma administrativa eliminou a de lá.

Governador Camilo Santana não vai à posse de Domingos Filho na presidência do TCM. Seria estranho se fosse, dada a disposição do Governo para extinguir o Tribunal. De qualquer forma, Camilo vai estar viajando.

Prefeito Roberto Cláudio ainda não confirmou a agenda de sexta, mas também não deverá ir.