Paulo Cesar Norões

00:00 · 06.02.2017

Adesão do DEM ao Governo Camilo só formaliza algo que, na prática, já existia. Apesar dos atritos com os irmãos Ferreira Gomes, deputado João Jaime já vinha atuando na Assembleia alinhado aos interesses do Abolição. Como ele é o único parlamentar do partido, oposição do DEM, de fato, não existia. PSDB é diferente, garantem seus principais dirigentes. Não obstante a ida de Maia Júnior para a Secretaria de Planejamento e Gestão, tanto o presidente estadual do partido, Luís Pontes, quanto o senador Tasso Jereissati fazem questão de reafirmar que foi decisão pessoal do filiado, os tucanos continuarão a ser oposição. Algo a ser avaliado a partir da atuação do deputado Carlos Matos. Embora, desde o início tenha tido relacionamento cordial com Camilo, o tucano tem votado contra o Governo, na Assembleia.

Segurança

Na área da Segurança Pública cearense vêm duas novidades por aí: a implantação dos Batalhões de Divisas da PM em Parambu (com o Piauí) e Ipaumirim (com a Paraíba). Isto vai ajudar no combate ao tráfico de droga. Além do mais, o Sertão Central (Quixadá) vai ganhar uma base da Ciopaer, inclusive, com helicóptero. Hoje, só existem duas aeronaves no Interior do Estado, em Sobral e Juazeiro do Norte.

Só no século XXII

Eunício não é o segundo, mas o terceiro representante do Ceará na presidência do Senado. Além de Mauro Benevides (1991-1993), teve ainda o Marquês de Lages (1844-1847) que, nascido em Portugal, foi senador pela então Província do Ceará, da qual também foi presidente, no Império. Ceará teve um presidente do Senado, por século, então. Se não for coincidência, agora outro só após 2100.

STF

Pernambuco há 80 anos não tem um representante na Suprema Corte e quer emplacar um pernambucano na vaga de Teori Zavascki. Faculdade de Direito da UFPE enviou ofício ao presidente Michel Temer indicando Marcos Nóbrega, conselheiro do Tribunal de Contas pernambucano. Favorito, no entanto, continua sendo jurista Ives Gandra Filho, de perfil conservador.

Reparadora

Deputado estadual Roberto Mesquita (PSD) vê como "reparadora" a PEC que dá estabilidade aos tribunais de contas brasileiros, a partir de possível aprovação pelo Congresso Nacional. Assim, diz o parlamentar, fica garantida a funcionalidade dos organismos de controle, que têm compromisso com a sociedade. Diz, ainda, que os tribunais não ficarão à mercê de governantes de plantão.

Homenagem

Palácio da Luz, antiga sede do Governo do Ceará, hoje da Academia Cearense de Letras, reabre, hoje à noite. ACL, 120 anos - a mais antiga do Brasil - ofertará troféu 'Uma lenda do Ceará' ao Chanceler Airton Queiroz, Ivens Dias Branco (in memoriam), Beto Studart e Tasso Jereissati. Gratidão pela reforma do prédio, construído na época em que Fortaleza tinha em torno de 3 mil habitantes.

"É natural que aconteça um desdobramento da Lava-Jato com 'filhotes' da operação por todo o País".

Deltan Dallagnol, procurador federal, coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato. Segundo ele, decisões do STF geram esse desdobramento, como aconteceu no Rio de Janeiro

Tem mais...

Pelo resultado da reeleição de Rodrigo Maia como presidente da Câmara, tudo indica que o Governo Temer terá um rolo compressor.

Somando os votos dos candidatos governistas, chega-se a 499 votos, contra 97 dados aos que representavam a oposição, afora os cinco votos em branco. Assim, Temer não terá dificuldades de aprovar os projetos que lhe interessam.

Além dos cearenses Eunício Oliveira (presidente) e José Pimentel (1º secretário), o Nordeste emplacou, ainda, na nova Mesa Diretora do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) como 1º vice; João Alberto de Sousa (PMDB-PB) como 2º vice; e o 3º secretário Antônio Carlos Valadares (PSB-SE). Bom lembrar que o ex-presidente Renan Cavalheiro (PMDB) é de Alagoas.