Paulo Cesar Norões

01:00 · 14.10.2017

Quem diria que o neto de Tancredo Neves chegaria a esse ponto. Em 2014, Aécio Neves teve 51 milhões de votos. 48,36% do total. Perdeu a eleição no 2º turno por apenas 4% dos votos. Hoje, está proibido pela Justiça de comparecer ao Plenário e de sair de casa à noite. Lamentável para um quase presidente. STF determinou que pode afastar parlamentar, desde que autorizado pelo plenário do respectivo legislativo. O Senado vai decidir na próxima terça o futuro do senador mineiro. Há movimento para que a votação seja secreta. Não é o que diz a Constituição. Até 2001, o artigo 53 estabelecia votação secreta, mas a expressão foi suprimida por emenda constitucional dos próprios senadores. Aécio precisa de 41 votos para anular seu afastamento. Contava com os nove votos do PT, mas agora o PT diz que votará contra. Não vai ser fácil como se pensava.

Reação tucana

Ainda durante a convenção estadual do PDT, Ciro Gomes tratou de alargar a distância de seu grupo para o pessoal de Tasso Jereissati, seu antigo padrinho político. De tudo o que Ciro disse, tucanos rejeitam principalmente a ideia de que Tasso candidato a governador seria traição a Camilo Santana porque o tucano teria indicado Maia Júnior para o Governo. Foi decisão pessoal de Maia, rebatem eles.

Decisão

Presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, convocou membros do Diretório Nacional para segunda-feira discutirem os processos disciplinares dos deputados Danilo Forte (CE), Fábio Garcia (MT), Fernando Coelho Filho (PE) e Tereza Cristina (MS) que descumpriram o fechamento de questão da Executiva e do Diretório do partido ao votar a favor da reforma trabalhista na Câmara.

De saída

Não há dúvida sobre os rumos dessa reunião em Brasília. A Executiva Nacional já decidiu que não volta atrás na punição dos deputados citados, que perderam o comando do PSB em seus estados. Decisão que não será bem digerida pelos parlamentares. Cearense Danilo Forte, aliás, já está de malas prontas para se desfiliar. O DEM é o seu destino. As negociação está bem avançadas.

Denúncia

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados volta a analisar nesta terça-feira a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Depois da leitura do parecer pelo relator Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) houve pedido coletivo de vista. A previsão é que a reunião da CCJ entre pela madrugada de quarta-feira. Depois, será a vez do plenário discutir e votar o relatório.

Casuísmo

Depois da tragédia na creche da cidade mineira de Janaúba, presidente Michel Temer anunciou liberação de recursos para construção de duas novas creches. Onze pessoas morreram, sendo nove crianças. Temer chamou o prefeito e os ministros para fazer o anúncio. Muitos entendem que a construção de creches deveria ser uma ação automática, não apenas quando ocorresse tragédia.

"É justa a indignação com a política e políticos. Temos que ter a humildade de unir o coração da gente com o coração do povo"

Ciro Gomes, presidenciável do PDT, na convenção estadual do partido

Tem mais...

Ex-deputado federal Manuel Salviano aproveitou inauguração da nova sede do PSDB, em Juazeiro do Norte, para anunciar que pretende tentar voltar à Câmara Federal.

Candidatura que vai de encontro ao discurso de renovação de lideranças tucanas do senador Tasso Jereissati, que tem estimulado candidatura do jovem presidente do PSDB juazeirense, Rosenberg de Freitas. É ver no que vai dar.

Juiz Roberto de Freitas e o advogado Tiago Asfor tomam posse, nesta segunda-feira, nos cargos, respectivamente, de juiz de direito titular e juiz titular na categoria jurista, da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Cerimônia acontecerá às 17hs, na Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará.