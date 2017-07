Paulo Cesar Norões

00:00 · 10.01.2017

A barbárie em presídios do Norte pôs em pauta as péssimas condições do sistema penitenciário. Nosso código penal parte do princípio de que todo cidadão, independentemente da gravidade do delito, é passível de recuperação. Daí a inexistência de penas de morte ou prisão perpétua. Mas, como é possível pensar em ressocialização? Os presídios viraram universidades do crime. Meros trombadinhas viram alunos de gente sem o mínimo respeito aos valores humanos. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, aprovou proposta que determina que os presos primários cumpram pena preferencialmente em estabelecimentos prisionais exclusivos, nos quais eles sejam agrupados de acordo com a classificação em exame criminológico.

Não é fácil

Problema é como fazer essa segregação, se até as delegacias já estão abarrotadas de presos. O próprio relator do projeto que altera a Lei de Execução Penal, deputado Delegado Edson Moreira (PR-MG), reconhece que os problemas do sistema penitenciário são complexos e exigem ações em várias frentes. "Entretanto, não se pode ficar acomodado e imobilizado diante dessa dificuldade", afirma ele.

Mensagem

Ainda não chegou à Assembleia a prometida mensagem do Governo do Estado que reajusta o salário dos servidores públicos de um modo geral. Seria em torno de 7%. Sindicatos e associações da categoria dizem que a defasagem é de 18%. Proposta da reposição salarial dos PMs e Bombeiros chegou, porém só começa a tramitar após ser lida na sessão do dia 2 de fevereiro quando os deputados voltam das férias.

Mês do carnaval

Só próximo mês o TSE voltará a julgar recursos relativos às eleições de outubro de 2016. No Ceará, há uma expectativa em quatro municípios: prefeitos de Tianguá e Santa Quitéria assumiram sob liminar, enquanto os presidentes das câmaras administram os municípios de Saboeiro e Barro. Decididamente, os prazos da Justiça Eleitoral precisam mudar para evitar estes vexames.

Homenagem

Governador Camilo Santana encaminhou à Assembleia mensagem, de iniciativa própria, propondo o nome de Dona Yolanda Vidal Queiroz, ex-presidente do Grupo Edson Queiroz, para denominar o conjunto habitacional destinado a assentar famílias da comunidade do Dendê, onde a homenageada teve destacado trabalho social, e o viaduto sobre a Av. José Bastos, ambos em Fortaleza.

Verdes mares

Sobre a partida de Mário Soares, Mauro Benevides recorda quando, na condição de presidente do Congresso, representou o Brasil em reunião interparlamentar, em Lisboa, e foi instado a fazer a saudação em almoço oferecido pelo então presidente português. Ao saber a origem do senador, Soares exclamou: "Já banhei-me nos verdes mares bravios de vossa terra". Ele já havia visitado Fortaleza.

"Em pouquíssimo tempo, ele anunciou a economia de 800 milhões de cruzeiros".

Presidente Michel Temer, em Porto Alegre, trocando o real pela antiga moeda brasileira que saiu de circulação em 1993. Temer elogiava o ministro da Saúde, Ricardo Barros. O presidente enfrentou protestos em sua primeira viagem ao Sul, desde que assumiu o cargo.

Tem mais...

Para apimentar ainda mais especulações sobre ida do Tucano Maia Júnior para a equipe de Camilo Santana, Tasso Jereissati recebe, hoje, no Iguatemi, governador petista, que inaugura posto do Detran no shopping do senador do PSDB.

Operação Tolerância Zero dos policiais militares, em protesto contra índices de reajuste salarial propostos pelo governo, abarrotou as delegacias no fim de semana. Até morte de passarinho e briga de galo geraram condução de infratores às DPs.

Bicampeão mundial de vôlei de praia, Roberto Lopes, é o secretário de Esporte de Aracati. Prefeito Bismarck Maia quer mais, tenta levar Manoel Tobias, que já foi melhor do mundo no futsal, para desenvolver projetos da modalidade no Município.