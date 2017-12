Paulo Cesar Norões

01:00 · 21.12.2017

No dia 7 passado a Coluna publicou nota "Cirúrgico" em que o deputado estadual Sérgio Aguiar (PDT), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sugeria ao Estado do Ceará a contratação de serviços hospitalares particulares ou de plano de saúde, para diminuir o número de cirurgias eletivas, aquela em que o paciente pode esperar por alguns dias. Essa espera, porém, tem limite, e muitos já morreram na fila. No Brasil, são 904 mil pessoas na espera. No Ceará são quase 20 mil. Diante da ideia, imediatamente, o governador Camilo Santana (PT) mandou preparar projeto de lei, que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Agora, as providências estão sendo tomadas pelo Executivo, o que renova a esperança de muitos pacientes. A doença não espera, infelizmente.

Novidades

Prefeitura apresenta hoje, no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, os novos projetos do programa "Fortaleza Competitiva" para 2018. Dentre outras novidades, prefeito Roberto Cláudio vai apresentar os resultados da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos) na formalização de atividades econômicas; um edital para mulheres empreendedoras; além de mais quatro serviços de licenciamento Online.

Previdência

Temer acredita na Reforma da Previdência, adiada para o dia 19 de fevereiro. Até lá a campanha de 2018 já deve estar no meio do mundo, principalmente no Interior do Estado. Parlamentares temem que aconteça o que está acontecendo na Argentina, onde há uma greve geral e com protestos contra, justamente, a Reforma da Previdência aprovada pelo congresso portenho.

Previdência 2

Ainda sobre o assunto, o futuro líder do PSD na Câmara, cearense Domingos Neto, admite que o partido poderá fechar questão pela aprovação da reforma. Acha, no entanto, que "ainda é muito cedo se prever o que irá acontecer em fevereiro, mas que o governo aposta que o tempo será necessário para explicar à população que o texto da reforma mudou. O clima muda muito Rápido", justifica.

Sem carros

Vereador Odécio Carneiro (SD) protocolou Projeto de Lei na Câmara de Fortaleza, extinguindo o uso pessoal de carros oficiais por membros da administração direta e indireta do Município. Pegou como mote o corte dos carros oficiais dos secretários, pelo prefeito Roberto Cláudio. Odécio propõe que os carros existentes e as verbas de custeio deles previstas no orçamento sejam realocadas à Saúde e Educação.

Internet

Ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, está em Fortaleza. Vai apresentar, junto com o deputado federal Domingos Neto (PSD), a prefeitos e lideranças cearenses, o programa Internet para Todos, que levará banda larga para os municípios, incluindo os mais remotos. "Projeto vai gerar emprego e renda sobretudo no Interior", explica Domingos.

"Em dez anos do Simples Nacional, é a primeira vez que as micro e pequenas empresas serão beneficiadas com o Refis"

Senador José Pimentel (PT), sobre aprovação do Refis das microempresas, beneficiando mais de 600 mil inadimplentes

Tem mais...

Governador Camilo Santana e a primeira-dama Onélia Leite inauguram, hoje à noite, o Centro de Rendeiras Luíza Távora, na Prainha, em Aquiraz.

Investimento de R$ 1,6 milhão do Governo do Estado, através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. As rendeiras são uma tradição na Prainha. Além do Centro, elas foram capacitadas para diversificarem sua produção.

2017 vai chegando ao fim, e com ele as propagandas de partidos no rádio e TV. Dinheiro da compensação das emissoras pelo espaço cedido irá agora para o fundo de financiamento de campanhas eleitorais, aprovado este ano.

Ou seja, propaganda política no rádio e na TV, a partir de 2018, só aquela dos candidatos durante o período eleitoral.