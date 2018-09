Paulo Cesar Norões

01:00 · 22.09.2018

Deputado federal Danilo Forte (PSDB) usou redes sociais para expor dados da Secretaria de Fazenda, disponíveis no Portal Ceará Transparente, do Governo. Entre 2015 e 2017, o Detran-CE quase dobrou o faturamento de R$ 379 milhões para R$ 697 milhões. Para Forte, "os números confirmam a indústria da multa". Para ele, os recursos são usados de forma indevida. "Estão patrocinando convênios do Detran com as Prefeituras para levar asfalto para os municípios, mesmo esta não sendo a atividade-fim do órgão".

Novos locais de cobrança do sistema Zona Azul, em Fortaleza, também são alvos de crítica. "Governos ineficientes são bancados com recursos tirados da população e há dois anos venho denunciando isso. É com essa mentalidade que colocam Zona Azul para ser cobrada em padarias, academias de ginástica e até farmácias", finaliza.

Conselheiro

Foi de ACM Neto a ideia de Alckmin assumir postura mais agressiva contra Bolsonaro e o PT. Para o presidente do DEM, a iniciativa do ex-presidente Fernando Henrique, de propor união de candidatos do centro é boa, mas ineficaz. "Só um clamor da sociedade levaria a isso (união). Esse tipo de iniciativa não pode partir dos partidos políticos. Continuamos empenhados em levar Geraldo para o segundo turno", afirmou.

Caras...

Anotem estes nomes bem cotados para a Assembleia Legislativa a partir de 2019, de acordo com as conversas nos bastidores políticos: Soldado Noélio, Marcos Sobreira, Leda Moreira, Guilherme Landim, Evaldo Lima, Nelinho Freitas, Salmito Filho, Queiroz Neto, Érica Amorim, Oriel Nunes Filho, Victor Valim, Josbertini Clementino, Patrícia Aguiar, apóstolo Luiz Henrique, entre outros.

...Novas

Só aí seriam 14 novas caras novas, além das vagas abertas com a decisão de 10 dos atuais deputados de não serem candidatos à reeleição (quatro são candidatos a deputado federal e seis simplesmente desistiram). Se forem 24 os novos eleitos, a renovação já ficaria em 52%, semelhante a que ocorreu no último pleito, em 2014. Porém, há quem aposte num percentual ainda mais elevado.

Repúdio

Mais um atentado contra profissional de imprensa. Em Jaguaruana, Sandoval Braga Junior levou um tiro na perna quando deixava a Rádio União, de sua propriedade e onde comenta fatos políticos. Junto com o tiro, o aviso de que ele "parasse de falar bobagem". Atentado não só contra a vida do radiodifusor, mas também contra a liberdade de imprensa e a própria democracia. Um absurdo!

Confiança

Empresários cearenses estão mais otimistas, apesar do momento delicado da economia. Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), elaborado pela Fiec, marcou 53,7 pontos no mês de setembro. Um aumento de 0,8 ponto em relação ao mês anterior e o melhor resultado do ano desde maio. Entretanto, esse valor ainda está abaixo da média histórica, que é de 56,4 pontos.

"Nós estamos propondo democracia, um governo com autoridade, geração de emprego e ficha limpa para nosso Estado"

Senador Tasso Jereissati, ao defender a eleição do General Theophilo (PSDB), durante visita ao Município de Acopiara

Tem mais...

Plantão... Quem tiver dúvidas sobre as eleições 2018, o serviço de atendimento telefônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o Disque Eleitor 148, funciona também aos sábados e domingos, até o dia 7/10, data do primeiro turno das eleições.

...Eleitoral Dúvidas podem ser tiradas através do número 148, das 7 às 19h, diariamente, sobre cadastro eleitoral, endereços dos locais de votação, números de zona e seção, situação cadastral de eleitores, voto em trânsito, orientações sobre justificativa, informações a eleitores convocados como mesários, ordem de votação, dentre outras.

Doação Vereador e candidato a deputado estadual Acrísio Sena (PT) conseguiu promessa do prefeito Roberto Cláudio, de doação de terreno para a nova sede do CRECI-CE.